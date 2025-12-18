El Salvador: Troy Edgar, nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador

Edgar era subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y uno de los funcionarios de mayor rango de la estructura liderada por Kristi Noem.

Edgar dijo en redes sociales que "El Salvador es un país amigo de Estados Unidos" y que durante su gestión espera "servir al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar nuestra diplomacia con el pueblo salvadoreño y así garantizar la prosperidad del pueblo estadounidense y promover nuestros intereses nacionales".

Trump dijo que Edgar, desde su regreso al Departamento de Seguridad Nacional el 20 de enero, "ha demostrado un liderazgo excepcional, logrando sólidos resultados en la protección de nuestra patria y apoyando nuestra Agenda de América Primero".

(ANSA).