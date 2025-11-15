El Salvador.- Valladolid acogerá un fin de semana pletórico con el España-Inglaterra y la Supercopa masculina

VALLADOLID, 15 Nov. 2025 (Europa Press)

Valladolid vivirá un "fin de semana pletórico de rugby" con el partido amistoso que enfrentará a las selecciones de España e Inglaterra este sábado en el Estadio José Zorrilla y con la Supercopa de España que disputarán los equipos vallisoletanos Inexo El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares el domingo en los campos de Pepe Rojo.

Así lo auguró el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación hace dos semanas de estos encuentros junto al presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen'; la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, y los representantes del VRAC y de El Salvador.

Carnero destacó los dos "grandísimos partidos" que se disputarán, por un lado el que enfrentará a España y a la selección de Inglaterra, y "la primera gran final o el primer gran duelo" de la temporada como es la celebración de la Supercopa masculina.

"El rugby en Valladolid, como todos sentimos, es un grandísimo deporte que nos identifica y además de identificarnos con las canteras, nos identifica con los hechos, con los títulos", comentó el primer edil.

Por su parte, Juan Carlos Martín 'Hansen' elogió al Ayuntamiento pucelano por su esfuerzo, coordinación y "sobre todo" compromiso de traer a la ciudad eventos de esta categoría. El presidente de la Federación dijo que lo que se "necesita" ahora es que "todo el mundo empiece a hablar de rugby" y poner "la prioridad donde toca".

PRIMER ENFRENTAMIENTO

'Hansen' recordó que será la primera vez que España se enfrente a Inglaterra A, incluyendo a jugadores con reputación en el Torneo de las Seis Naciones. "Vamos a jugar contra un equipo de primerísimo nivel y además al día siguiente tenemos la Supercopa", subrayó al respecto.

"Hemos pasado a la mejor posición de la historia y esto nos permite jugar contra Inglaterra, y esto nos permite demostrar que estamos mejorando", recalcó el presidente de la Federación, añadiendo que "España se ha relanzado" en el panorama internacional tras haber sido subcampeona del mundo en sevens, haber ido al pasado Mundial femenino y haberse clasificado para el próximo Mundial masculino.

Luego 'Hansen' indicó que España tiene un esquema de "alto rendimiento" y sigue progresando porque la Federación "estratégicamente" se basa en seis o siete centros donde hay una "tormenta perfecta" gracias al "alineamiento" institucional con campos, clubes, etc.

"Digamos que, desde ahí, por generación espontánea se puede extender", aseguró 'Hansen', quien señaló a Valladolid como uno de esos "centros" donde se nota que la Federación "apuesta por crecer", por lo que considera que este partido "tiene que ser una fiesta".

Además, para animar a los asistentes, hay una 'fan zone' activada por la mañana aunque el partido empiece a las 17.00 horas en el Estadio José Zorrilla. En los días previos se ultimaron los detalles en dicha zona, que estará perimetrada y contará con restauración, música, tiendas para el 'merchandising' y actividades para niños y niñas.

La organización prevé que llegue de fuera de Valladolid la mitad de las personas que vean al partido. No obstante, el día de la presentación se ahondó en que se "necesita" que acuda la ciudad a un partido "estrella" cuya "importancia" se proyectó desde España hacia el mundo.

Por otro lado, el domingo se celebrará la Supercopa que enfrentará a los equipos vallisoletanos Inexo El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares en los campos de Pepe Rojo, un nuevo derbi en lo que también será "un partidazo" con un encuentro "de apoyo a los clubes".

Aunque se retransmitirá por televisión de pago, Martín animó a verlo 'in situ' porque "hay muchísimo potencial" a causa de que "hay muchísimos jugadores aportados a la selección española desde estos clubes". Así, apuntó que la Federación está poniendo "todo el compromiso y todo el trabajo" para continuar "creciendo" junto a Pucela.