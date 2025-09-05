El Salvador vence 1-0 a Guatemala e inicia líder la fase final de eliminatorias de Concacaf

El Salvador derrotó 1-0 este jueves de visita a Guatemala en la primera fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026, mientras que Panamá solo rascó un empate sin goles ante Surinam.

El centrocampista Harold Osorio se convirtió en héroe de la selección salvadoreña al anotar el tanto de la victoria en el minuto 79, en duelo disputado en el estadio Cementos Progreso, en la capital guatemalteca.

La derrota supuso un jarro de agua fría para la hinchada local, que agotó las entradas con la ilusión de iniciar con buen pie una eliminatoria que puede otorgar por primera vez a Guatemala un boleto para disputar un Mundial.

"Siempre es lo mismo, los partidos claves los perdemos, definitivamente nunca vamos a ir a un Mundial", dijo decepcionado a la AFP Ángel Echeverría, un vendedor informal de 55 años.

Con estos resultados, El Salvador, dirigido por el experimentado técnico colombiano Hernán Darío Gómez, encabeza el Grupo A del clasificatorio con tres puntos, seguido de Panamá y Surinam con uno y Guatemala no tiene puntos.

En esta fase final, el líder de cada uno de los tres grupos en los que se dividieron doce selecciones logrará el pase directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

Guatemala dominó la posesión ampliamente, pero el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, no supo desarrollar su juego ante un rival muy ordenado que no se escondió.

El partido fue trabado y sin muchas oportunidades, aunque en la segunda parte el combinado chapín tuvo varias ocasiones para batir al arquero Mario González.

Sin embargo, fue Osorio, del Chicago Fire de la MLS, el que dio la campanada tras zafarse de un defensor y anotar con su pierna izquierda tras un saque de esquina.

En el primer partido de la jornada, Panamá sólo empató 0-0 ante Surinam de visita en el estadio Franklin Essed de Paramaribo.

"Fue un partido loco, con ocasiones para uno y para otro, sí podíamos haber ganado, pero también podíamos perder", así que al final "puede ser un buen punto", dijo tras el encuentro el DT de los canaleros, el hispano-danés Thomas Christiansen.

El partido se desarrolló bajo el guión previsto, con un Panamá dueño del esférico y Surinam apostando al contragolpe, en un duelo condicionado por la lluvia.

Panamá tuvo 15 remates, pero los postes en dos ocasiones y el arquero local, Etienne Vaessen, lo impidieron.

El lunes, Panamá recibirá a Guatemala y El Salvador a Surinam en la segunda fecha.

Clasificación del Grupo A:

Pts J G E P GF GC

1. El Salvador 3 1 1 0 0 1 0

2. Surinam 1 1 0 1 0 0 0

. Panamá 1 1 0 1 0 0 0

4. Guatemala 0 1 0 0 1 0 1

jjr/ma