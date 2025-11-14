El Santander retira su financiación al operador de materias primas Gunvor, según Bloomberg

14 nov (Reuters) - El banco español Santander ha retirado sus compromisos de financiación al operador de materias primas Gunvor Group, según informó Bloomberg News el viernes, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Según esta información, la decisión se tomó a raíz de una publicación en las redes sociales del Tesoro de EEUU en la que calificaba al grupo de "marioneta del Kremlin". Sin embargo, en una respuesta a Bloomberg, un portavoz de Gunvor dijo que el Santander había comunicado por primera vez su deseo de retirarse de las instalaciones el 31 de octubre, cuando se estaba ultimando el papeleo para los acuerdos.

Eso fue antes de la publicación del Tesoro de EEUU en X y en respuesta al anuncio de Lukoil de un acuerdo para que Gunvor comprara sus activos internacionales, según el informe citado por el portavoz.

Estados Unidos no ha dado más detalles sobre la publicación, que Gunvor calificó de "fundamentalmente desinformada y falsa", añadió.

Santander no quiso hacer comentarios a Reuters. Gunvor no respondió a las peticiones de comentarios de Reuters. Reuters no pudo confirmar inmediatamente esta información.

