El Santos de Neymar busca driblar el descenso en la última jornada del Brasileirão

Con el Flamengo ya campeón y los cupos para la Copa Libertadores 2026 definidos, el Brasileirão baja el telón este fin de semana con los focos en el Santos de Neymar, en lucha por eludir el descenso.

El Santos enfrentará el domingo en Vila Belmiro al Cruzeiro, tercero en la tabla, en su carrera con Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional de Porto Alegre por permanecer en la Serie A.

El Peixe llega a la última fecha ubicado en el 14º puesto, con 44 puntos, dos por encima de la zona roja, mientras que Ceará y Fortaleza suman 43, Vitória, 42; e Inter, 41.

El antiguo equipo de Pelé encadena victorias consecutivas ante los descendidos Sport Recife (3-0) y Juventude (0-3), con cuatro goles de Neymar en ambos compromisos.

- ¿La despedida de Neymar? -

"Podría ser el último partido de Neymar con el Santos, el club en el que se formó como futbolista y al que regresó este año.

El capitán santista, de 33 años, tiene contrato hasta el 31 de diciembre y las posibilidades de renovación pasan, en gran parte, por la permanencia del equipo en la Serie A.

Pese a una lesión en la rodilla izquierda, se espera que la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain vuelva a liderar al Peixe, tras firmar un hat-trick el miércoles en la visita al Juventude.

"Físicamente, el final de temporada es agotador. Con dolor, pero seguiremos adelante, nos queda un partido más", dijo Ney. "Estoy contento de marcar goles y ayudar".

Pase lo que pase, el Cruzeiro acabará en el tercer lugar y tiene un ojo puesto en las semifinales de la Copa de Brasil, en las que se cruza el próximo miércoles contra el Corinthians. Vasco da Gama y Fluminense chocarán el jueves en la otra llave.

- Rivales directos -

El Ceará recibe en casa el domingo al Palmeiras, segundo en la clasificación.

"No nos preocupamos por los adversarios, porque no dependemos del tropiezo de nadie", expresó el entrenador cearense, Léo Condé.

El Fortaleza, por su parte, tiene ese mismo día una difícil visita al Botafogo, aunque está en racha con cuatro triunfos en fila.

"Tenemos que seguir disfrutando del momento, pero falta un partido", afirmó el técnico argentino Martín Palermo, cuya llegada revitalizó al equipo.

El Vitória se medirá al Sao Paulo e Internacional recibirá a Bragantino.

- Un Flamengo sub-20 -

Tras ganar el título el miércoles, el Flamengo adelantó su partido contra el Mirassol para el sábado por sus compromisos en la Copa Intercontinental. Sin nada en juego, usaría a su equipo sub-20.

El Fla enfrentará el miércoles en la Intercontinental al Cruz Azul mexicano y, si gana, se cruza el sábado con el Pyramids de Egipto.

Si sale airoso jugará el 17 de diciembre la final con el Paris Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de Europa.

Partidos de la 38ª jornada:

- Sábado:

Mirassol-Sao Paulo

- Domingo:

Fluminense-Bahia

Botafogo-Fortaleza

Corinthians-Juventude

Santos-Cruzeiro

Atlético Mineiro-Vasco da Gama

Internacional-Bragantino

Vitória-Sao Paulo

Ceará-Palmeiras

Sport Recife-Gremio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 78 37 23 9 5 75 24 51

2. Palmeiras 73 37 22 7 8 63 32 31

3. Cruzeiro 70 37 19 13 5 55 28 27

4. Mirassol 66 37 18 12 7 60 36 24

5. Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9

6. Bahia 60 37 17 9 11 50 44 6

7. Botafogo 60 37 16 12 9 54 36 18

8. Sao Paulo 51 37 14 9 14 43 46 -3

9. Red Bull Bragantino 48 37 14 6 17 44 54 -10

10. Corinthians 46 37 12 10 15 41 46 -5

11. Gremio 46 37 12 10 15 43 50 -7

12. Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0

13. Atlético Mineiro 45 37 11 12 14 38 44 -6

14. Santos 44 37 11 11 15 42 50 -8

15. Ceará 43 37 11 10 16 33 37 -4

16. Fortaleza 43 37 11 10 16 41 54 -13

17. Vitória 42 37 10 12 15 34 52 -18

18. Internacional 41 37 10 11 16 41 56 -15

19. Juventude 34 37 9 7 21 34 68 -34

20. Sport 17 37 2 11 24 28 71 -43

