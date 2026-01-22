El secretario de la OTAN discutirá con Trump cómo mantener fuera a Rusia y China del Ártico

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) -

El secretario de la OTAN, Mark Rutte, dijo el jueves que él y el presidente de Estados Unidos, Trump, habían discutido en Davos cómo la alianza transatlántica debería defender mejor el Ártico frente a Rusia y China.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quería adquirir Groenlandia, alegando la seguridad nacional, aunque el miércoles descartó el uso de la fuerza y sugirió que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a la disputa sobre el territorio danés de ultramar tras las conversaciones con Rutte.

Las ambiciones de Trump han tensado la alianza de la OTAN.

Rutte dijo que había tenido una "muy buena discusión" con Trump sobre cómo los aliados de la OTAN pueden trabajar colectivamente para garantizar la seguridad del Ártico, incluyendo no solo Groenlandia, sino las siete naciones de la OTAN con tierra en el Ártico.

Las conversaciones posteriores se basarían en la reunión celebrada en Washington la semana pasada entre EE. UU. y delegaciones de Dinamarca y Groenlandia. "Una de las líneas de trabajo que se desprenden de la reunión de ayer (...) es asegurarnos de que, en lo que respecta a Groenlandia en particular, los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía (o) militarmente a Groenlandia", Rutte en una mesa redonda del Foro Económico Mundial. (Información de Benoit Van Overstraeten y Alessandro Parodi; edición de Richard Lough y Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)