El secretario de Salud del Reino Unido califica de "decepcionante" que cinco internacionales rechacen la vacuna

El secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, ha reconocido que es "decepcionante" que al menos cinco integrantes de la selecci贸n de Inglaterra se nieguen a vacunarse contra el coronavirus.

Javid asegur贸 que los jugadores son modelos a seguir que podr铆an contribuir a animar a otros a recibir la inyecci贸n y a contribuir al crecimiento del "enorme muro de defensa de las vacunas". "Simplemente le dir铆a a estas personas, sean futbolistas o lo que sean, que las vacunas est谩n funcionando. Ayudad a protegeros y a proteger a quienes os rodean", indic贸 a Times Radio.

"Han hecho una elecci贸n consciente. Es decepcionante, por supuesto que lo es. Son modelos a seguir en la sociedad. Creo que las personas, especialmente los j贸venes, los admirar谩n y deben reconocer eso y la diferencia que eso puede marcar en t茅rminos de animar a los dem谩s", explic贸.

El peri贸dico 'The Sun' inform贸 este domingo de que cinco jugadores no han recibido la vacuna, a pesar de que los organizadores del Mundial de Catar del pr贸ximo a帽o planean prohibir la entrada a todos los futbolistas no vacunados.

Un informe de esta semana sugiri贸 que solo siete de los 20 clubes de la Premier League han logrado vacunar completamente al 50 por ciento o m谩s de sus plantillas, y se dice que el promedio general es de aproximadamente un tercio de todos los jugadores.

Debido a la confidencialidad m茅dica, la Premier League no confirma las cifras exactas, pero las fuentes han sugerido que esas cifras est谩n desactualizadas y la aceptaci贸n es ahora superior al 30-35 por ciento indicado en algunos informes.