El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksi Danilov, ha abogado por desarrollar una estrategia común para lograr la reconquista de la península de Crimea y la región del Donbás, ambos territorios anexionados por Rusia en 2014 y septiembre del 2022, respectivamente.

"No soy partidario de escribir una página separada para la desocupación de la región de Donetsk, la región de Lugansk y Crimea. Esta debería ser una estrategia general", ha manifestado este viernes el alto funcionario ucraniano durante una entrevista recogida por la agencia de noticias Ukrinform.

Danilov ha reconocido que durante una de las últimas reuniones mantenidas con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, este instó a la cúpula castrense y de Defensa a perfilar un plan para la recuperación de estos territorios, un documento sobre el que, dice, ahora se está trabajando.

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Defensa de Ucrania ha rechazado la posibilidad de que la guerra en su país se convierta en un conflicto prolongado, y ha abogado por seguir combatiendo a las tropas rusas porque, de lo contrario, "todos" actuarán en contra de Kiev.

"Todavía nadie puede darnos una respuesta clara a la pregunta de cuál es nuestra victoria. Nos dicen: 'Os apoyaremos hasta', y luego no veo la palabra 'victoria' por ninguna parte", ha recriminado un Danilov que considera que Occidente no es capaz de aceptar la posible "fragmentación de Rusia".

"Nuestra tarea es mantener la estabilidad, no caer en la tristeza, no entrar en pánico. Tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que defender el Estado, liberarlo del agresor. Si nos detenemos en este camino, entonces tengamos en cuenta a todo el mundo, y no solo a (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin", ha zanjado.