El secretario del Ejército de EE. UU. se reúne con una delegación rusa en Abu Dabi, según un alto cargo

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, mantuvo conversaciones con responsables rusos en Abu Dabi el lunes, dijo un cargo estadounidense a Reuters, en un nuevo esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump para mediar en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

La reunión tiene lugar después de que responsables estadounidenses y ucranianos intentaran reducir las diferencias entre ellos sobre un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, acordando modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron una lista de deseos del Kremlin.

El cargo estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las conversaciones de Driscoll continuarían el martes. No estaba claro quién formaba parte de la delegación rusa.

Añadió que también se esperaba que Driscoll se reuniera con responsables ucranianos durante su estancia en Abu Dabi.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La política de Estados Unidos hacia la guerra en Ucrania ha zigzagueado en los últimos meses.

La apresurada cumbre de Trump en Alaska en agosto con el presidente ruso, Vladimir Putin, provocó preocupaciones de que Washington podría aceptar muchas demandas rusas, pero en última instancia resultó en una mayor presión de Estados Unidos sobre Rusia.

La última propuesta de paz de Estados Unidos, un plan de 28 puntos, ha pillado desprevenidos a muchos miembros del Gobierno estadounidense, a Kiev y a Europa, y ha suscitado nuevas inquietudes sobre la posibilidad de que el Gobierno Trump esté dispuesto a presionar a Ucrania para que firme un acuerdo de paz fuertemente inclinado hacia Moscú.

El plan exigiría a Kiev ceder más territorio, aceptar restricciones a sus fuerzas armadas e impedir su ingreso en la OTAN, condiciones que Kiev lleva tiempo rechazando por considerarlas equivalentes a la rendición. Tampoco contribuiría a disipar los temores europeos de una nueva agresión rusa.

El repentino impulso de Estados Unidos aumenta la presión sobre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se encuentra en su momento más vulnerable desde el inicio de la guerra, después de que un escándalo de corrupción destituyera a dos de sus ministros y mientras Rusia avanza en el campo de batalla. (Información de Idrees Ali en Washington y Devika Nair en Bengaluru; edición de Tom Hogue y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)