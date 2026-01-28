El secretario del Tesoro de EE. UU. insta a la Fed a tener una "mentalidad abierta" en su reunión

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a la Reserva Federal a tener una mente abierta mientras el banco central estadounidense se reunía el miércoles para tomar una decisión sobre las tasas de interés.

Bessent, en una entrevista en CNBC, también dijo que había hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes sobre su elección para el próximo presidente de la Fed y que el abanico de candidatos no se ha ampliado ni reducido. (Información de Andreal Shalal y Susan Heavey; edición de Doina Chiacu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)