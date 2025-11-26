El secretario del Tesoro de EEUU critica el sistema de control de tipos de interés de la Fed

Por Michael S. Derby

26 nov (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que el sistema de la Reserva Federal para gestionar los tipos de interés tiene problemas y debe simplificarse.

"Hemos llegado a este punto en el que la política monetaria se ha complicado mucho" y el banco central estadounidense debería "simplificar las cosas", dijo Bessent en una entrevista con la CNBC.

"La Fed nos ha llevado a un nuevo régimen, y a lo que se denomina régimen de reservas abundantes. Y parece que eso podría estar deshilachándose un poco aquí en términos de si las reservas son realmente amplias", dijo Bessent.

El secretario del Tesoro no explicó a qué se refería con "deshilacharse".

La Reserva Federal se ha enfrentado y sigue enfrentándose a las difíciles condiciones del mercado monetario relacionadas con la gestión de su balance de US$6,56 billones y los niveles de liquidez del sistema financiero.

En su última reunión de política monetaria, la Fed anunció que detendría la contracción de su balance general a principios de diciembre. Lo hizo porque la liquidez de los mercados financieros en el periodo previo a la reunión de política monetaria de finales de octubre se tensó lo suficiente como para complicar el control del tipo de los fondos federales, la principal herramienta de la Fed para alcanzar sus objetivos de inflación y empleo.

Las turbulencias fueron tales que obligaron a las empresas financieras a pedir prestado a la Reserva Federal una cantidad considerable de efectivo a través de su , utilizado para limitar los tipos de interés a corto plazo. También se produjeron grandes entradas intermitentes de efectivo en el Mecanismo de Recompra Inversa (RRP) de la Fed, que se utiliza para fijar un suelo bajo los tipos del mercado monetario.

CRÍTICA DEL BALANCE DE LA FED

Bessent es un crítico persistente de la Reserva Federal, que ha expresado su especial preocupación por su abultado balance, provisto principalmente de billones de dólares en bonos comprados en gran parte para estabilizar los mercados financieros y proporcionar estímulo a la economía.

Bessent y otros, incluidos algunos miembros de la Reserva Federal, consideran que este gran volumen, al menos en términos de dólares, distorsiona los niveles de precios del mercado. También ha habido preocupación por la compleja forma en que la Fed gestiona los tipos, que se basa en facilidades de liquidez y evita el sistema altamente gestionado que utilizaba antes de la crisis financiera que comenzó hace casi 20 años.

"Un gran balance aumenta la huella de la Fed en los mercados financieros, distorsiona el precio de la duración y la pendiente de la curva de rendimientos, y potencialmente difumina la línea entre la política monetaria y la fiscal", dijo el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, en un discurso el 14 de noviembre.

Otros han lamentado que la gestión de la liquidez con el sistema actual haya llevado a la Fed a desembolsar sumas considerables a las instituciones financieras. Ese planteamiento hizo que la Fed pasara de ser una institución que obtenía beneficios sustanciales a una que actualmente tiene US$240.000 millones en números rojos, aunque esas pérdidas no repercutan en su capacidad de funcionamiento.

A pesar de la complicada naturaleza del sistema actual, cuenta con el apoyo generalizado de los dirigentes monetarios, entre otras cosas porque gran parte de él funciona con el piloto automático y no requiere las constantes intervenciones que requería el sistema anterior a la crisis financiera.

Al mismo tiempo, los responsables de la Reserva Federal han advertido de que cualquier intento de acabar con el sistema actual sería , ya que exigiría la venta agresiva de los bonos del Tesoro y los bonos respaldados por hipotecas propiedad de la Reserva Federal, lo que provocaría aumentos muy grandes de los costes de endeudamiento en el mundo real.

(Información de Michael S. Derby; edición de Paul Simao; edición en español de Jorge Ollero Castela)