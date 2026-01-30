El secretario general de la ONU advierte de un "colapso financiero inminente" en la organización

Por Emma Farge

GINEBRA, 30 ene (Reuters) -

El secretario general de la ONU ha comunicado a los Estados que la organización corre el riesgo de sufrir un "colapso financiero inminente", señalando las cuotas impagadas y una norma presupuestaria que obliga al organismo mundial a devolver el dinero no gastado, según una carta a la que ha tenido acceso Reuters este viernes.

"La crisis se está agravando, amenazando la ejecución de los programas y poniendo en riesgo el colapso financiero. Y la situación se deteriorará aún más en un futuro próximo", escribió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una carta dirigida a los embajadores con fecha del 28 de enero.

La ONU se enfrenta a una crisis de liquidez, en un momento en que el mayor contribuyente del organismo mundial, Estados Unidos, ha recortado drásticamente la financiación voluntaria a las agencias de la ONU y se ha negado a realizar los pagos obligatorios al presupuesto ordinario y al presupuesto para el mantenimiento de la paz de la ONU.

En la carta, Guterres dijo que "se han anunciado oficialmente las decisiones de no cumplir con las contribuciones asignadas que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado".

No quedó claro de inmediato a qué Estado o Estados se refería, y un portavoz de la ONU no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

"O bien todos los Estados miembros cumplen con sus obligaciones de pagar íntegramente y a tiempo, o bien los Estados miembros deben revisar fundamentalmente nuestras normas financieras para evitar un colapso financiero inminente", dijo, y advirtió de que el efectivo podría agotarse en julio.