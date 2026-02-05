El secretario general de la ONU advierte sobre la expiración del tratado nuclear entre Rusia y EEUU

4 feb (Reuters) -

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó el miércoles la ⁠expiración del tratado ⁠New START como un momento grave para la paz y la seguridad internacionales e instó a Rusia y ⁠Estados Unidos ‌a ​negociar sin demora un nuevo marco de control de armas nucleares.

El ​New START, que expiraba a medianoche del miércoles, limitaba ‌el número de ojivas nucleares estratégicas ‌que Estados Unidos y Rusia ​pueden desplegar, así como el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y submarinos para lanzarlas.

"Por primera vez en más de medio siglo, nos enfrentamos a un mundo sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos de la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, los dos ⁠Estados que poseen la inmensa mayoría del arsenal nuclear mundial", dijo Guterres en ​un comunicado.

Dijo que la disolución de décadas de logros en materia de control de armas "no podía llegar en peor momento, ya que el riesgo de que se utilicen armas nucleares es el más alto en décadas".

Además, Guterres señaló que ahora existe la oportunidad ⁠de "reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado para un ​contexto en rápida evolución" y acogió con satisfacción el reconocimiento por parte de los líderes de Rusia y Estados Unidos de la necesidad de ‍evitar el retorno a un mundo de proliferación nuclear sin control.

"El mundo espera ahora que la Federación de Rusia y Estados Unidos traduzcan las palabras en acciones", dijo Guterres.

"Insto a ambos Estados a que vuelvan ​sin demora a la mesa de negociaciones y acuerden un marco sucesor que restablezca límites verificables, reduzca los riesgos y refuerce nuestra seguridad común", añadió. (Información de David Brunnstrom; ‍edición de Edmund Klamann; edición en español de Paula Villalba)