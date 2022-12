El secretario general de la onu pide que se investigue el informe sobre abortos forzados en nigeria

9 dic (Reuters) - El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se investiguen las denuncias de abortos sistemáticos y coaccionados presuntamente perpetrados por el Ejército nigeriano, dijo el viernes el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric.

Reuters informó el miércoles que el Ejército nigeriano llevó a cabo un programa secreto, sistemático e ilegal de abortos en el noreste del país desde al menos 2013.

El programa consistía en interrumpir al menos 10.000 embarazos de mujeres y niñas, muchas de las cuales habían sido secuestradas y violadas por militantes islamistas, según decenas de testimonios de testigos y documentación revisada por Reuters.

"El secretario general toma nota con preocupación de las denuncias de abortos sistemáticos y coaccionados presuntamente perpetrados por el Ejército nigeriano contra mujeres y niñas que ya habían sido víctimas de Boko Haram", dijo el portavoz de la ONU Stephane Dujarric en un correo electrónico a Reuters.

"Las acusaciones merecen una investigación exhaustiva y la aplicación de acciones correctivas inmediatas y medidas de rendición de cuentas, si es necesario", agregó.

Dujarric no especificó quién debería llevar a cabo dicha investigación ni dio más detalles.

El jefe de la Defensa de Nigeria dijo el jueves que el Ejército no investigará el informe, afirmando que no era cierto. El gobierno nigeriano no respondió de forma pública a la noticia.

No fue posible contactar de inmediato con el ministro de Información nigeriano, Lai Mohammed, para que comentara la petición de investigación de la ONU. (Reportaje de Michelle Nichols; Información adicional de Libby George; Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters