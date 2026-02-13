El sector agrícola del sur de España se enfrenta a pérdidas multimillonarias tras las tormentas

Por Jemima Denham

13 feb (The Insurer) -

Las persistentes lluvias y las inundaciones en la región española de Andalucía provocarán pérdidas económicas por valor de miles de millones de euros para el sector agrícola de la región, según un informe publicado el jueves por Morningstar DBRS.

Morningstar dijo que las pérdidas en la región ascenderán probablemente a unos 3.000 millones de euros y estarán aseguradas a través del Seguro Agrario Combinado (SAC), un plan de seguros público-privado, y del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el marco para peligros extraordinarios.

Al margen del plan, Morningstar afirmó que el impacto en las aseguradoras privadas será insignificante.

Las indemnizaciones pagadas por el SAC ascendieron a 804 millones de euros en 2025, frente a los 713 millones del año anterior, pero en línea con la media de los últimos cinco años. Morningstar afirma que se espera que el total vuelva a aumentar este año, lo que, según la empresa, también pondrá a prueba la capacidad de absorción de pérdidas del reaseguro del CCS.

tiene uno de los valores más altos de la producción agrícola de Europa.