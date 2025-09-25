El sector bananero de Colombia presentará el banano colombiano en Fruit Attraction Madrid 2025

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) presentará el banano colombiano en la feria Fruit Attraction Madrid 2025, que se celebrará desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre de este año, para posicionar sus productos como un motor de desarrollo social y ejemplo de sostenibilidad, según ha informado la organización en un comunicado.

Bajo el concepto 'No exportamos solo banano: exportamos oportunidades y desarrollo para Colombia', Augura busca elevar el banano colombiano en Europa por su alto valor agregado, así como visibilizar el impacto económico, ambiental y social del sector.

El banano colombiano cuenta con una producción anual cercana a los dos millones de toneladas y las exportaciones de este producto superaron los US$1026 millones (878 millones de euros) en 2024.

En concreto, Colombia es el quinto exportador mundial de banano y un socio para mercados como la Unión Europea, donde llega el 69,5% de las exportaciones, Estados Unidos, Reino Unido y China.

Respecto al empleo, la agroindustria bananera colombiana emplea a 50.000 personas de forma directa y a 150.000 de manera indirecta, con salarios que se sitúan un 75% por encima del mínimo legal vigente en el país y con un 92% de sindicalización.

Más de 102.000 árboles sembrados, 6000 hectáreas de carbono neutro y 17 fuentes hídricas en conservación, además de más de 2900 hectáreas de flora y fauna protegidas, componen este sector en Colombia.