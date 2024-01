Por Joanna Plucinska, Valerie Insinna y James Pearson

Londres/washington, 24 ene (reuters) - el sector de la aviación presionará esta semana a los organismos reguladores para que tomen medidas urgentes que ayuden a atajar la "suplantación" del gps, ante un aumento de este tipo de actividad, que puede desviar de su ruta a los aviones comerciales, debido a los conflictos en ucrania y oriente próximo.

La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y la AESA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) han organizado el jueves una reunión en Colonia, Alemania, en la que participarán compañías aéreas, fabricantes de aviones y empresas de tecnología aeronáutica, así como organismos reguladores nacionales y regionales, para debatir este asunto.

La suplantación puede consistir en que los militares de un país envíen señales falsas del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) a un avión o dron enemigo para dificultar su funcionamiento.

El problema para la aviación comercial surge cuando esa señal falsa es captada por el receptor GPS de un avión de pasajeros, lo que puede confundir al piloto y al control del tráfico aéreo.

Y hay indicios de que esto es cada vez más frecuente.

En diciembre, el organismo de asesoramiento aeronáutico OPSGROUP señaló un aumento de las suplantaciones de GPS que afectaban a aviones privados y comerciales en Oriente Próximo, incluidos Irak, Irán e Israel, y en el mar Negro.

AirBaltic, que vuela desde la región báltica de Europa del Este, también ha informado de un aumento de la suplantación, así como de la interferencia de señales.

Aunque existe tecnología para mitigar estas actividades, la mayoría de las veces se limita a los usuarios militares o a quienes pueden permitírsela de forma privada, como los propietarios de aviones de negocios.

La certificación de nuevas tecnologías para aeronaves civiles puede tardar hasta una década, según los responsables del sector. Pero ante el aumento de las falsificaciones no hay tiempo que perder, indicaron expertos a Reuters.

"El gran problema de los aviones comerciales es el tiempo de certificación", dijo Xavier Orr, consejero delegado de Advanced Navigation, que fabrica tecnología antisuplantación.

Según la empresa de defensa Honeywell, que diseña soluciones de aviónica para la interferencia y la suplantación de GPS, los controles de exportación pueden ser otro obstáculo a la hora de poner las tecnologías a disposición de los aviones de pasajeros.

Según el orden del día de la reunión del jueves, se debatirán soluciones a corto y largo plazo, incluidas las tecnologías que existen y pueden aplicarse en la actualidad.

Lo difícil será encontrar un planteamiento coordinado que sea aceptable para los reguladores y rentable para las compañías aéreas.

"En última instancia, las partes interesadas tienen que reunirse y acordar una norma", afirma Matthias Schäfer, director general de SeRo Systems GmbH, otro fabricante de tecnología antisuplantación.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) dijo que la reunión se centraría en la elaboración de directrices para mitigar los riesgos.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) confirmó la celebración de la reunión, pero no respondió a las solicitudes de lista de invitados, ni de más detalles sobre el orden del día.

"La FAA (Autoridad Federal de Aviación de EEUU) está trabajando con socios interinstitucionales e internacionales en las capacidades de autenticación del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) y en las herramientas de identificación, localización y mitigación de interrupciones del GNSS", dijo la FAA en un comunicado enviado por correo electrónico.

Un portavoz de la alianza militar OTAN dijo que no enviaría a ningún representante.

Líneas aéreas

Air France será una de las compañías aéreas que asistirán a la reunión para exponer sus preocupaciones y ponerse en contacto con los diseñadores de tecnologías contra la suplantación de GPS.

"Air France (...) está trabajando con los fabricantes y los organismos reguladores para mejorar la gestión de las interferencias, ya sean intencionadas o no", dijo un portavoz.

AirBaltic dijo que había tomado precauciones desde que notó un aumento de los incidentes.

"Hemos creado un plan de prevención de riesgos y un algoritmo de actuación adecuados, guiados por las instrucciones del fabricante del avión", dijo un portavoz, sin dar más detalles.

Los fabricantes de aviones han publicado directrices tras la advertencia de OPSGROUP, pero fuentes del sector dijeron que se trata más de soluciones provisionales que de una solución a largo plazo.

Además de la navegación, los aviones dependen del GPS para realizar una serie de cálculos a bordo.

Dos pilotos, que no quisieron dar su nombre debido a lo delicado del asunto, declararon a Reuters que habían desconectado sus sistemas GPS y utilizado técnicas de navegación alternativas cuando sobrevolaban zonas en las que se había detectado la suplantación.

Algunos miembros del sector señalaron que, en lugar de obligar a las aerolíneas a adquirir tecnologías antisuplantación, los reguladores podrían optar por reforzar la formación de los pilotos para que puedan identificar cuándo están siendo víctimas de suplantación y utilizar métodos de navegación alternativos.

"Si sé que estoy en tránsito cerca de Irán y que ha habido incidentes de interferencia del GPS, probablemente no confiaría en el GPS", dijo Matt Thompson, asesor técnico principal de la Association of Old Crows, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos especializada en guerra electrónica y operaciones de información táctica. (Escrito por Joanna Plucinska; edición de Catherine Evans y Mark Potter; editado en español por Tomás Cobos)