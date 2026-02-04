El sector de servicios de EEUU se mantiene a flote en enero, pero nuevos pedidos se ralentizan

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - El sector de servicios de Estados Unidos se mantuvo estable en enero, pero las ⁠empresas pagaron más por los insumos, ⁠lo que sugiere que la inflación de los servicios podría repuntar tras la tendencia a la desaceleración de los últimos meses.

El Instituto de ⁠Gerencia y ‌Abastecimiento (ISM) ​dijo el miércoles que su índice de gestores de compras no manufactureros se mantuvo ​sin cambios en 53,8 el mes pasado, en medio de una moderación en ‌el crecimiento de los nuevos pedidos debido ‌a la caída de las exportaciones.

Los ​economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI de servicios bajaría a 53,5.

El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos. El PMI sugirió un ritmo constante de actividad económica al comienzo del primer trimestre.

El Gobierno tiene previsto publicar a finales de este mes su estimación preliminar del producto interior bruto del cuarto trimestre, que se ha ⁠retrasado.

La medida de la encuesta del ISM sobre los precios pagados por las empresas por los ​insumos aumentó a 66,6, con señales de tensión en el suministro, desde 65,1 en diciembre. El enfriamiento de la inflación de los servicios ha ayudado a compensar parte del impacto de los aranceles a las importaciones. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que los aranceles probablemente serían "un aumento de precios puntual".

El banco ⁠central estadounidense mantuvo la semana pasada su tasa de interés de referencia a un ​día en el rango del 3,50% y 3,75%.

El indicador de nuevos pedidos de la encuesta cayó de 56,5 a 53,1. El indicador de pedidos de exportación se contrajo a 45,0, el nivel más ‍bajo desde marzo de 2023, desde 54,2 el mes anterior.

Algunos de los encuestados en la encuesta sobre el sector manufacturero de enero del ISM, publicada el lunes, señalaron que "la tensión geopolítica de Estados Unidos está provocando un sentimiento 'antiamericano' de los compradores".

La medida del ISM sobre el empleo en ​el sector servicios cayó de 51,7 en diciembre a 50,3. El informe de empleo del Departamento de Trabajo correspondiente a enero, cuya publicación estaba prevista para el viernes, se ha retrasado debido al cierre parcial ‍del Gobierno. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)