El sector del vehículo eléctrico advierte de "esfuerzos por diluir" objetivos de emisiones de la UE

Por Marie Mannes

ESTOCOLMO, 10 dic (Reuters) -

Los líderes del sector europeo del vehículo eléctrico instaron el miércoles a la Comisión Europea a mantener su objetivo de 2035 de cero emisiones para los vehículos nuevos, advirtiendo de que cualquier retroceso socavaría la inversión y ampliaría la brecha del bloque con China.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar el 16 de diciembre un paquete de medidas sobre el sector del automóvil que podría flexibilizar los objetivos de emisiones de CO2 y suavizar la prohibición efectiva de nuevas ventas de vehículos con motor de combustión a partir de 2035, algo que impulsan los fabricantes de automóviles alemanes y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

En una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el grupo de campaña E-Mobility Europe y ChargeUp Europe, respaldados por casi 200 firmantes como los fabricantes de automóviles suecos Polestar y Volvo Cars, piden que se mantengan los objetivos.

"Estamos profundamente preocupados por los recientes intentos de diluir sus objetivos", decía la carta, en referencia a los intensos esfuerzos de presión de la industria automovilística en general.

Los grupos añadieron que reabrir la puerta a tecnologías de transición como los híbridos enchufables y los combustibles neutros en CO2 crearía incertidumbre y ralentizaría el paso a los vehículos eléctricos, incluso mientras los fabricantes chinos de automóviles eléctricos se adelantan y reducen costes.

"Cada retraso en Europa no hace sino ampliar la brecha con China", añadió.

El paquete automovilístico de la UE ha sido objeto de intensas presiones, con cartas tanto del sector como de activistas inundando Bruselas antes del anuncio. (Información de Marie Mannes; edición de Jan Harvey; edición en español de Paula Villalba)