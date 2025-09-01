El sector industrial de la eurozona crece por primera vez desde principios de 2022, según el PMI

BENGALURU, 1 sep (Reuters) - La actividad manufacturera de la zona euro creció en agosto por primera vez desde mediados de 2022 gracias al aumento de la demanda interna y la producción, lo que aumenta el optimismo en torno a la producción futura, según una encuesta publicada el lunes.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de la zona euro de HCOB subió en agosto a 50,7, su nivel más alto en más de tres años, desde 49,8 en julio, superando el umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción. También fue superior a la estimación preliminar de 50,5.

Mientras que el crecimiento de la producción industrial alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2022, los nuevos pedidos —un indicador clave de la demanda— se expandieron a su ritmo más fuerte en casi tres años y medio.

"La recuperación económica en el sector manufacturero se está generalizando. (...) Los nuevos pedidos recibidos también ofrecen esperanza de una recuperación sostenible", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

"Los pedidos nacionales han aumentado y están compensando el debilitamiento de la demanda externa. De hecho, la mejor solución contra los aranceles estadounidenses podría ser fortalecer la demanda interna. (...) Muchas empresas prevén producir más en los próximos doce meses que lo que producen actualmente".

La UE y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial marco a finales de julio, pero hasta ahora sólo se ha aplicado el arancel de base del 15%. Entre los países de la zona euro, Grecia y España lideraron el crecimiento de las fábricas, con PMI de 54,5 y 54,3, respectivamente; Francia e Italia también registraron ligeras expansiones. Por su parte, el sector manufacturero alemán, la mayor economía europea, alcanzó su nivel más alto en 38 meses, con 49,8 puntos, a un suspiro de la marca de 50,0 puntos.

La recuperación de la actividad ofrece esperanzas a la economía alemana, que se contrajo un 0,3% el trimestre pasado debido a la ralentización de la demanda de su principal socio comercial, Estados Unidos.

Los fabricantes de la zona euro se mostraron optimistas de cara al año que viene, aunque la confianza se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a julio.

Ello contrasta con el deterioro de la confianza económica en el bloque de la moneda común en agosto, según una encuesta de la Comisión Europea.

Los precios cobrados por los fabricantes se redujeron ligeramente, a pesar de que los costes de los insumos aumentaron marginalmente.

El Banco Central Europeo, cuyo objetivo es una inflación del 2%, mantuvo su tipo de interés oficial en el 2% en julio y probablemente volverá a hacerlo este mes, antes de que en los próximos meses se reanuden los debates sobre nuevos recortes, especialmente si la economía se debilita por los aranceles estadounidenses. (Información de Indradip Ghosh; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)