El sector industrial y los bancos impulsan las bolsas europeas

4 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el jueves tras dos sesiones de escasa actividad, impulsadas por los valores industriales y los bancos, mientras que las mineras del cobre cotizaban dispares tras una serie de resultados empresariales. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,2% hasta 577,59 puntos a las 0812 GMT, encadenando su tercera sesión consecutiva de ganancias. Las principales bolsas regionales, como Alemania y Francia, subían un 0,7% y un 0,3%, respectivamente. Los valores industriales fueron los que más impulsaron el índice, con una subida del 0,4%. Schneider Electric y Siemens Energy ganaban un 3,5% y un 2,8%, respectivamente, después de que J.P.Morgan elevara su calificación de "neutral" a "sobreponderada". Los bancos se anotaban un 0,4%, encabezados por Société Générale, que subía un 2,4%, después de que Goldman Sachs revisara al alza su calificación de "neutral" a "comprar".

Los mercados también se vieron respaldados por el optimismo de los inversores mundiales, ante las subidas de Wall Street durante la noche, después de que unos datos económicos más débiles mantuvieran intactas las apuestas a un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

Entre otras, las acciones de Rio Tinto que cotizan en Londres subían ligeramente, después de que el gigante minero esbozara planes para recortar costes y aumentar la productividad. En el lado opuesto, Aurubis caía ligeramente después de que el mayor productor de cobre de Europa presentara unos beneficios anuales por debajo de las expectativas del mercado. (Información de Anastasiia Kozlova; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)