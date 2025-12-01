El sector manufacturero alemán se enfrenta a un fuerte descenso de los nuevos pedidos, según el PMI

Por María Martínez

BERLÍN, 1 dic (Reuters) -

El sector manufacturero alemán experimentó un marcado deterioro de las condiciones empresariales en noviembre, ya que los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido en diez meses, según mostró el lunes una encuesta empresarial.

El PMI manufacturero alemán HCOB, elaborado por S&P Global, cayó a 48,2 en noviembre desde los 49,6 de octubre, tocando un mínimo de nueve meses y manteniéndose por debajo del umbral de 50,0 que indica contracción.

"El sector manufacturero alemán parece incapaz de cruzar el umbral de la expansión", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank AG.

Este descenso se debió en gran medida a una nueva caída de los nuevos pedidos y las exportaciones sufrieron su mayor caída del año ante la menor demanda de Asia, Europa y Norteamérica.

A pesar del noveno mes consecutivo de aumento de los volúmenes de producción, el crecimiento se ralentizó a su ritmo más débil desde julio. "Aunque las empresas llevan nueve meses consecutivos aumentando la producción, otros indicadores, como la entrada de pedidos, el empleo y las existencias, muestran claramente lo mal que sigue yendo la situación en la industria", dijo De la Rubia.

El empleo siguió disminuyendo, aunque a un ritmo ligeramente inferior al de octubre, ya que las empresas redujeron sus plantillas mediante despidos y la no renovación de contratos.

La confianza empresarial mejoró ligeramente, pero se mantuvo por debajo de las medias históricas, con la preocupación por la caída de los pedidos pendientes y el sector automovilístico nacional afectando a la confianza. (Información de María Martínez; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)