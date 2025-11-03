El sector manufacturero alemán sigue débil en octubre, según el PMI

BERLÍN, 3 nov (Reuters) -

El sector manufacturero alemán mostró escasos signos de recuperación en octubre, al ralentizarse de nuevo el crecimiento de la producción, según mostró el lunes una encuesta empresarial. Según S&P Global, el índice PMI manufacturero HCOB de Alemania subió hasta 49,6 desde 49,5 en septiembre, manteniéndose por debajo del umbral de 50,0 que separa la expansión de la contracción.

Aunque la producción creció, el ritmo de expansión se ralentizó desde el máximo de 42 meses alcanzado en septiembre, impulsado principalmente por el segmento de bienes de inversión.

Los nuevos pedidos experimentaron un ligero repunte, volviendo a un crecimiento marginal tras el descenso de septiembre, a pesar de la continua debilidad de las ventas de exportación, en particular a Asia y Estados Unidos.

"El sector manufacturero alemán siguió haciendo aguas en octubre", afirmó Nils Müller, economista de Hamburg Commercial Bank AG. "La falta de demanda y la persistente incertidumbre pesaron sobre el sector en general".

La encuesta mostró una modesta subida de los precios de producción por primera vez en seis meses, impulsada por el segmento de bienes de consumo, mientras que los precios de los insumos siguieron cayendo, aunque al ritmo más lento de los últimos siete meses.

El empleo en el sector cayó por vigésimo octavo mes consecutivo, en un momento en que las empresas mantuvieron la congelación de la contratación en un contexto de escasa presión sobre la capacidad.

Las expectativas empresariales sobre la producción futura cayeron a su nivel más bajo desde diciembre del año pasado, con la preocupación por la caída de los pedidos pendientes y los elevados costes lastrando la confianza. (Información de Reuters; edición de Toby Chopra; edición en español de Paula Villalba)