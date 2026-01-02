El sector manufacturero alemán termina 2025 en recesión, según el PMI

BERLÍN, 2 ene (Reuters) -

El sector manufacturero alemán se enfrentó a una recesión cada vez más profunda a finales de 2025, un descenso de la producción por primera vez en 10 meses en diciembre ante una caída sostenida de la demanda, según mostró el viernes una encuesta empresarial.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) final HCOB para el sector manufacturero alemán, elaborado por S&P Global, cayó a 47,0 en diciembre desde 48,2 en noviembre, un descenso mayor que la lectura preliminar de 47,7 para el último mes del año.

Las lecturas inferiores a 50,0 indican contracción, mientras que las superiores apuntan a crecimiento.

El descenso se debió en gran medida a una fuerte caída de las ventas de exportación, que ya llevan cinco meses consecutivos a la baja, una aceleración del ritmo de caída desde diciembre de 2024.

"La industria manufacturera había mostrado indicios de recuperación a principios de 2025, pero la desaceleración se ha profundizado de nuevo en diciembre, impulsada por la inversión y los bienes de consumo", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank AG.

La encuesta puso de relieve un entorno difícil para los fabricantes alemanes, en el que el empleo, la actividad de compra y las existencias de insumos sufrieron recortes más pronunciados.

Las cifras de mano de obra cayeron al ritmo más pronunciado de los últimos seis meses.

Sin embargo, los fabricantes se mostraron optimistas respecto a la producción futura, con unas expectativas que alcanzaron su nivel más alto en seis meses.

Las empresas expresaron su esperanza de que la demanda se vea impulsada por nuevos productos y por el aumento del gasto en defensa e infraestructuras.

"Con el inicio de los proyectos de infraestructuras financiados por el Gobierno y el auge de la demanda de equipos de defensa, las cosas podrían ser diferentes en 2026", dijo de la Rubia. (Información de Miranda Murray; edición de Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)