El sector manufacturero español entró en contracción en diciembre, según el PMI

MADRID, 2 ene (Reuters) -

El sector manufacturero español entró en territorio de contracción en diciembre por primera vez desde abril, después de que tanto la producción como los nuevos pedidos cayeron por debilitamiento de la demanda, informó el viernes S&P Global.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero español bajó a 49,6 en diciembre frente a 51,5 en noviembre, lo que indica un deterioro de las condiciones operativas. Las lecturas superiores a 50 indican crecimiento, mientras que las inferiores señalan contracción.

El descenso de diciembre estuvo marcado por la reducción más rápida del empleo en dos años, en un momento en que los fabricantes optaron por no renovar los contratos temporales en respuesta a la menor demanda.

A pesar de estos retos, la confianza en las perspectivas del sector mejoró a su nivel más alto desde mayo de 2024, impulsada por las proyecciones positivas de la demanda y los planes de nuevos proyectos.

"El sector manufacturero español sufrió un contratiempo inesperado en diciembre. Tanto la producción como los nuevos pedidos cayeron por debajo del umbral de crecimiento por primera vez desde la primavera", dijo el economista del Banco Comercial de Hamburgo Jonas Feldhusen.

"A pesar de este retroceso, la industria española se mantiene más resiliente que sus homólogos alemanes o franceses, aunque la última tendencia suscita cierta preocupación", añadió Feldhusen.

Los pedidos de exportación experimentaron su mayor descenso desde abril, agravado por las presiones competitivas y la fortaleza del euro. Los precios de los insumos cayeron marginalmente por segunda vez en tres meses, lo que permitió a las empresas reducir modestamente los precios de venta.

Aunque el sector se enfrenta a los vientos en contra de la demanda externa y las presiones sobre los precios, la mejora de la confianza empresarial indica que el descenso de diciembre puede ser temporal y no el inicio de una recesión prolongada. (Información de David Latona; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)