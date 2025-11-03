El sector manufacturero español registra un crecimiento sólido en octubre, según el PMI

MADRID, 3 nov (Reuters) - El sector manufacturero español creció en octubre a un ritmo más rápido que el mes anterior, impulsado por un aumento tanto de la producción como de los nuevos pedidos, aunque los nuevos pedidos de exportación disminuyeron por segundo mes consecutivo, según mostró el lunes una encuesta de S&P Global.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de HCOB España subió a 52,1 desde el 51,5 de septiembre, el sexto mes consecutivo de crecimiento. Una lectura del PMI por encima de 50 indica expansión, mientras que por debajo de 50 señala contracción.

El repunte se debió a la robustez de la demanda interna, mientras que los pedidos externos cayeron al ritmo más rápido de los últimos cinco meses. La débil demanda de Francia, atribuida a la inestabilidad política, y las medidas proteccionistas de Estados Unidos se citaron como factores coadyuvantes.

"Bajo la superficie de este alentador crecimiento, surgen algunas señales de tensión", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank, que señaló que los pedidos de exportación muestran un descenso marginal, pero también el empleo en el sector.

"Las señales del mercado laboral se están volviendo cautelosas. (...) La reticencia a ampliar las plantillas parece ser menos estructural y más táctica, probablemente impulsada por las incertidumbres externas."

Aun así, la confianza en el sector mejoró: las empresas esperan una mejora de la demanda y un aumento de las ventas. Algunas empresas tienen previsto aumentar la inversión y mejorar sus capacidades de producción durante el próximo año.

La economía española superará por segundo año consecutivo a sus homólogas de la zona euro en 2025 gracias al auge del turismo, la solidez del mercado laboral, favorecida por la inmigración, y el consumo interno. En septiembre, el Gobierno elevó su previsión de crecimiento para todo el año del 2,6% al 2,7%. Los datos publicados el miércoles mostraron que la economía creció a un ritmo ligeramente inferior, del 0,6%, en el tercer trimestre, frente al 0,8% del trimestre anterior. En términos anuales, la producción económica creció un 2,8%. (Información de Reuters; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)