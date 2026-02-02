El sector manufacturero español tiene un comienzo difícil en 2026, según el sondeo PMI

MADRID, 2 feb (Reuters) - El sector manufacturero español comenzó el año con mal pie, con una caída de los nuevos pedidos a su ritmo más rápido en nueve meses, a pesar de la estabilización de la producción, según reveló una encuesta el lunes.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de S&P Global España cayó hasta 49,2 en enero desde 49,6 en diciembre, manteniéndose por debajo de la marca de 50 que indica crecimiento en la actividad.

El descenso de los nuevos pedidos se debió a la indecisión de los clientes, tanto nacionales como internacionales, en un contexto de incertidumbre global.

Los pedidos de exportación cayeron por quinto mes consecutivo, con la mayor contracción desde abril del año pasado, ya que los aranceles y el alto tipo de cambio del euro frente al dólar estadounidense lastraron las ventas.

"El sector manufacturero español ha comenzado el nuevo año débilmente", afirmó Jonas Feldhusen, economista junior del Hamburg Commercial Bank. "El deterioro de las condiciones de la demanda es cada vez más preocupante".

El empleo siguió disminuyendo por quinto mes consecutivo, ya que las empresas respondieron a la disminución de los pedidos y a la intensificación de las presiones sobre los costes.

Los precios de los insumos experimentaron un notable aumento, con una inflación que alcanzó su nivel más alto en un año, impulsada por el aumento de los costes de materias primas como el aluminio y el cobre.

Sin embargo, las presiones competitivas limitaron la capacidad de los fabricantes para repercutir estos costes a los clientes, lo que provocó un quinto mes consecutivo de recortes en los precios de producción.

A pesar del comienzo moderado, los fabricantes españoles siguen siendo optimistas sobre el año que viene, y esperan una demanda estable y un crecimiento en los volúmenes de ventas, respaldados por planes de inversión y lanzamientos de nuevos productos.

Pero los retos externos, como la intensa competencia y las incertidumbres geopolíticas, siguen planteando riesgos para la recuperación del sector. (Información de David Latona; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)