El sector servicios alemán cierra 2025 con un sólido crecimiento, según el PMI

Por Miranda Murray

BERLÍN, 6 ene (Reuters) - El sector servicios alemán siguió creciendo a buen ritmo en diciembre, aunque su ritmo de expansión disminuyó por segundo mes consecutivo debido principalmente a un menor aumento de los nuevos negocios, según una encuesta publicada el martes.

El índice PMI de servicios de Alemania, elaborado por HCOB, cayó en diciembre a su nivel más bajo en tres meses, 52,7 puntos, frente a los 53,1 del mes anterior, pero se situó justo por encima de la lectura preliminar de diciembre, 52,6 puntos, y lejos de la marca de 50,0 puntos que separa el crecimiento de la contracción.

El crecimiento de los nuevos negocios se ralentizó a pesar de un modesto aumento de las ventas internacionales impulsado por la mayor demanda de Asia.

"El moderado crecimiento de los nuevos negocios sugiere que el comienzo del nuevo año podría ser satisfactorio", dijo el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

El empleo en el sector servicios aumentó modestamente por tercer mes consecutivo y las empresas redujeron la acumulación de trabajo al ritmo más rápido desde el pasado septiembre.

La encuesta indicó un aumento más rápido tanto de los costes de los insumos como de los costes de producción. Los salarios siguieron siendo uno de los principales motores del aumento de los costes y las empresas pudieron repercutir parte de estos costes a los clientes. (Información de Miranda Murray; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)