El sector servicios español cierra 2025 con buena nota, según el PMI

MADRID, 6 ene (Reuters) -

El sector servicios español cerró 2025 con su mayor crecimiento mensual en un año, impulsado por el aumento de las ventas y la mayor contratación, en contraste con una actividad manufacturera más débil, según mostró el martes una encuesta de S&P Global. El Índice de Actividad Empresarial PMI Servicios HCOB España subió a 57,1 en diciembre desde 55,6 en noviembre, marcando su lectura más alta en 2025. El índice se ha mantenido por encima del umbral de 50,0 que indica crecimiento durante 28 meses consecutivos.

La expansión de diciembre se vio impulsada por la mejora del volumen de ventas y el aumento de los nuevos negocios, especialmente en los principales mercados europeos. Las empresas también aumentaron sus plantillas a un ritmo más rápido, con muchas nuevas contrataciones indefinidas, lo que refleja la confianza en una demanda sostenida.

Sin embargo, las presiones inflacionistas se intensificaron, con un aumento de los precios de los insumos al ritmo más rápido desde septiembre, debido al incremento de los gastos de los proveedores, los costes energéticos y las presiones salariales. Los proveedores de servicios respondieron subiendo los precios de venta, aunque las presiones competitivas limitaron su poder de fijación de precios.

"La economía del sector privado español cerró el año con fuerza, impulsada principalmente por el sector servicios", dijo el economista del Hamburg Commercial Bank, Jonas Feldhusen. "De cara a 2026, las perspectivas para el sector servicios siguen siendo optimistas: la cartera de pedidos es sólida y los datos recientes sugieren que la caída de los pedidos de exportación del mes pasado probablemente fue un problema pasajero".

El viernes, una encuesta paralela mostró que el sector manufacturero español se contrajo en diciembre por primera vez desde abril.

Los nuevos datos subrayan la divergencia sectorial dentro de la economía española, con la fortaleza interna apoyando a los servicios, mientras que el sector manufacturero se enfrenta a retos externos. La inflación de los servicios sigue preocupando a los responsables políticos, como se ha debatido en las últimas reuniones del Banco Central Europeo.

(Información de Andrei Khalip; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)