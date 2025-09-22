¿El segundo diamante más grande del mundo irá pronto a un museo?

Un año después de su descubrimiento en Botsuana, el segundo diamante más grande del mundo, en poder de una firma de Amberes en Bélgica, podría ir a un museo, afirmó el lunes esta empresa a AFP.

Aunque sin precisar, la firma HB Antwerp asegura haber recibido muestras de interés "de todas partes del mundo", según su directora de comunicación, Margaux Donckier.

"Y diamantes brutos de una talla tan excepcional podrían perfectamente terminar en un museo o en las manos de un jeque que desee completar su colección", agregó al presentar esta piedra preciosa a un equipo de la AFP.

El Motswedi, segundo diamante más grande del mundo con 2488 kilates y que pesa medio kilo, fue hallado en el verano de 2024 en la mina de Karowe en el noreste de Botsuana, primer productor africano de diamantes.

Esta mina es propiedad de la compañía minera canadiense Lucara, que se asoció con HB Antwerp para que esta firma se encargue de la transformación y comercialización de cualquier piedra que exceda los 10,8 kilates.

Desde hace un año, la empresa belga presume de haber echado mano a al menos tres diamantes brutos de más de 1000 kilates, presentados como la prueba de que Amberes sigue siendo un importante lugar para el tallado y pulimiento de diamantes, pese a la competencia internacional.

Para estimar el valor del Motswedi, hay que analizarlo aun por escáner, técnica que facilita una primera evaluación de las impurezas que contiene, señala Donckier.

"Es muy difícil dar un precio en este momento", dice. Su nombre quiere decir en lengua tswana "fuente de agua o flujo de agua subterránea".

Antes de su descubrimiento en agosto de 2024, el diamante más grande hallado en Botsuana era una piedra de 1758 kilates también extraída por Lucara en 2019 y denominada Sewelo, lo que significa "descubrimiento raro" en lengua tswana.

Tan grande como una pelota de tenis, fue comprado por la casa Louis Vuitton, marca principal del gigante de lujo LVMH, por un precio no divulgado.

El récord del diamante más grande jamás descubierto sigue siendo el del Cullinan, extraído en 1905 en una mina de Sudáfrica, y calculado en 3106 kilates.

