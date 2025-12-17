El segundo médico implicado en la muerte de Matthew Perry es condenado a arresto domiciliario

Por Steve Gorman y Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 17 dic (Reuters) - Un segundo médico de California fue condenado el martes a ocho meses de reclusión domiciliaria por suministrar ilegalmente a la estrella de la serie estadounidense "Friends" Matthew Perry ketamina, el potente sedante que causó la sobredosis mortal del actor en una bañera de hidromasaje en 2023.

El doctor Mark Chávez, de 55 años, médico afincado en San Diego, se declaró culpable ante un tribunal federal en octubre de un único delito de colaboración en la distribución del anestésico, expedido bajo prescripción médica, y renunció a su licencia profesional en noviembre. La jueza Sherilyn Peace Garnett también condenó a Chávez a 300 horas de servicios comunitarios. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Chávez admitió haber vendido ketamina a otro médico, el doctor Salvador Plasencia, de 44 años, quien a su vez suministró la sustancia a Perry, aunque no la dosis que acabó matando al artista.

Plasencia, que se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de drogas, fue condenado a principios de este mes a dos años y medio entre rejas. Él y Chávez fueron los dos primeros de los cinco condenados en relación con la muerte por ketamina de Perry en ingresar en prisión.

Está previsto que las otras tres personas sean condenadas en las próximas semanas: Jasveen Sangha, de 42 años, una traficante de drogas conocida como la "Reina de la Ketamina"; un traficante intermediario, Erik Fleming, de 56 años; y el antiguo asistente personal de Perry, Iwamasa, de 60 años.

Sangha admitió haber suministrado la dosis de ketamina que mató a Perry, e Iwamasa reconoció habérsela inyectado a Perry. Fue Iwamasa quien más tarde encontró a Perry, de 54 años, boca abajo y sin vida, en el "jacuzzi" de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

El informe de la autopsia concluyó que el actor murió por los "efectos agudos de la ketamina", que se combinaron con otros factores que le hicieron perder el conocimiento y ahogarse.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluidos los años en que protagonizó a Chandler Bing en la exitosa serie de televisión de LA NACION de los 90 "Friends".

Según las autoridades policiales federales, Perry había estado recibiendo infusiones de ketamina para el tratamiento de la depresión y la ansiedad en una clínica donde se hizo adicto a la droga.

Cuando los médicos se negaron a aumentarle la dosis, Perry recurrió a proveedores sin escrúpulos dispuestos a aprovecharse de su drogodependencia para ganar dinero rápido, según las autoridades.

La ketamina es un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas que a veces se receta para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos. También se ha extendido su uso como droga ilícita para fiestas. (Información de Steve Gorman y Lisa Richwine en Los Ángeles; edición de Nick Zieminski; edición en español de Jorge Ollero Castela)