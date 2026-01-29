El seleccionador de Senegal es suspendido cinco partidos por incidentes en final de la Copa África

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, fue suspendido durante cinco partidos por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y multado con US$100.000 (unos 83.500 euros) tras los incidentes durante la caótica final de la Copa de África de Naciones (CAN) contra Marruecos, anunció la CAF el miércoles por la noche

Senegal ganó 1-0 en la prórroga tras un partido salpicado de incidentes. Algunos jugadores senegaleses, a instancias de Thiaw, abandonaron momentáneamente el campo para impugnar la decisión del árbitro, apoyado por el VAR, de conceder un polémico penalti a Marruecos en el tramo final del tiempo reglamentario

Furiosos, sus aficionados también intentaron invadir el terreno de juego

Finalmente, el marroquí Brahim Díaz falló su penalti y los senegaleses regresaron para disputar el final del partido, que acabaron ganando en la prórroga

Thiaw fue suspendido por el Comité Disciplinario de la CAF por "conducta antideportiva, vulneración de los principios de juego limpio e integridad y menoscabo de la imagen del fútbol", precisa la federación africana

Los delanteros senegaleses Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, que juegan en la Premier League, también fueron sancionados con dos partidos por "conducta antideportiva hacia el árbitro"

Y la federación senegalesa recibe un total de US$615.000 de multa (unos 513.000 euros) "por el comportamiento inapropiado de sus aficionados, que perjudicó la imagen del fútbol, por la conducta antideportiva de sus jugadores y del cuerpo técnico, en violación de los principios de juego limpio, lealtad e integridad"

El equipo marroquí también fue sancionado: el defensa del París SG Achraf Hakimi recibe dos partidos de suspensión, uno de ellos en firme, por "conducta antideportiva"

El centrocampista Ismaël Saibari, goleador el miércoles en la Liga de Campeones con el PSV Eindhoven, que intentó robar la toalla del portero senegalés durante la final de la CAN, recibe tres partidos de suspensión, igualmente por "conducta antideportiva"

La Federación Marroquí, por su parte, es sancionada con US$200.000 de multa (unos 167.000 euros) debido al comportamiento de los recogepelotas -que también intentaron robar la toalla del portero-, y con US$100.000 "por el comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y del cuerpo técnico, que invadieron la zona de revisión del VAR y obstaculizaron el trabajo del árbitro". Se suman US$15.000 por el uso de láseres por parte de aficionados

Estas sanciones entrarán en vigor desde la campaña de clasificación para la próxima CAN 2027