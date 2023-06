El seleccionador español vilda convoca a caldentey, bonmatí y batlle para el mundial femenino

12 jun (Reuters) - La disputa entre las jugadoras españolas y el seleccionador Jorge Vilda parece haber llegado a su fin después de que tres de las 15 jugadoras que habían sido apartadas de la selección nacional fueran convocadas el lunes para la Copa Mundial Femenina de este año.

Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí, del Barcelona, y Ona Batlle, del Manchester United, volvieron a la selección.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dijo en septiembre del año pasado que 15 jugadoras habían amenazado con abandonar el equipo si no se despedía a Vilda y que no serían recibidas de nuevo hasta que reconocieran su error y pidieran perdón.

Vilda dejó al grupo fuera de su convocatoria para un par de amistosos contra Suecia y Estados Unidos, en los que España empató 1-1 con las suecas, terceras en la clasificación, y se impuso 2-0 a las estadounidenses, cuatro veces campeonas del mundo.

Según fuentes conocedoras de la situación, las jugadoras apartadas se quejaron a la RFEF de su descontento con la gestión de las lesiones, el ambiente en el vestuario y la forma en que Vilda dirigía la selección y los entrenamientos.

El grupo dijo en redes sociales en septiembre que no habían exigido la destitución de Vilda, pero expresaron lo que creían que podría ayudar a mejorar el rendimiento.

La ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas también fue incluida en la convocatoria tras recuperarse de un ligamento cruzado anterior que la obligó a retirarse de la Eurocopa del año pasado.

"Voy a hablar de las jugadoras que están y no de las que no están o no quieren estar", dijo Vilda a los periodistas.

"Es muy importante que Alexia se haya recuperado bien, que haya disputado minutos con su club. (...) Desde septiembre han sucedido bastantes cosas, pero creo que una de las mejores es que se jugaron 11 partidos y se han ganado 9. Por primera vez somos cabeza de serie en un sorteo. Lo que queremos al volver del Mundial es subir en el ránking mucho más".

"Si esas tres jugadoras están aquí es porque están comprometidas con la selección y por extensión pueden disputar el Mundial".

España intentará ganar su primer Mundial en la cita de este año, que Nueva Zelanda y Australia organizan conjuntamente del 20 de julio al 20 de agosto.

Comenzará su campaña en el Grupo C contra Costa Rica el 21 de julio, antes de enfrentarse a Zambia y Japón.

Plantilla

Porteras: Cata Coll, Elene Lete, Misa Rodríguez, Enith Salón.

Defensas: Ivana Andrés, Ona Batlle, Olga Carmona, Laia Codina, Jana Fernández, Rocío Gálvez, Sheila García, Oihane Hernández, Irene Paredes.

Centrocampistas: Tere Abelleira, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Irene Guerrero, Jenni Hermoso, Maite Oroz, María Pérez, Alexia Putellas, Claudia Zornoza.

Delanteras: Mariona Caldentey, Marta Cardona, Athenea del Castillo, Inma Gabarro, Esther González, Eva Navarro, Salma Paralluelo, Alba Redondo. (Información de Aadi Nair en Nashik; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

