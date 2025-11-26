El Senado condena la "intromisión" de García Montero en las competencias de la RAE

MADRID, 26 nov. 2025 (Europa Press)

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con 144 votos a favor, 96 en contra y 18 abstenciones, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la que se condena la "intromisión" del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en las competencias y autonomía de la RAE.

La moción ha sido defendida por el senador del PP Juan Manuel Ávila, que ha cargado contra García Montero por "reventar sin pudor ni miramientos" el Congreso de Arequipa en Perú y a quien ha criticado por no dimitir, algo que también ha pedido al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Si Montero tuviera vergüenza ya habría dimitido. Al igual que si Albares tuviera un poquito de dignidad ya lo habría cesado", ha manifestado.

El senador popular ha insistido en su crítica contra García Montero por acusar al director de la RAE, Santiago Múñoz Machado, de llevar negocios desde su despacho, algo que hace el propio Montero, según su opinión. "Ha recibido más del doble de premios desde que es director del Cervantes que en 40 años de escritor", ha sostenido.

"Sus declaraciones, carentes de fundamento y ajenas al rigor institucional, suponen una intromisión directa injustificable en el propio ámbito de la RAE, así como una falta de respeto hacia su autonomía, su autoridad académica y su proyección internacional", ha afirmado.

Desde el PP, según el senador, no consideran que el perfil del director del Cervantes responda al nivel de excelencia cultural y prestigio internacional que el cargo exige y apuntan que su proyección no ha alcanzado la relevancia ni la universalidad que históricamente han caracterizado a los responsables de una institución cuya misión es representar al español en el mundo.

"Contribuye a la politización de una institución que debe regirse por principios de neutralidad y exigencia. Era cuestión de tiempo que el sanchismo intentara liquidar la independencia de la RAE. Lo sucedido no representa un hecho aislado sino una verdadera tendencia. Ayer fue la Real Academia de la Historia, pero antes el Museo de Antropología o el Museo de América", ha criticado.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN SOCIALISTA

Por su parte, la senadora del Grupo Socialista Rosa María Aldea ha defendido la "independencia y el compromiso" de las instituciones en la promoción del español, subrayando la "cooperación" entre ellas como "autoridad" y "complementarias".

"El presidente (sic) del Instituto Cervantes, al que hoy ustedes buscan desprestigiar, tiene tras de sí una larga trayectoria y siempre buena", ha manifestado. La senadora socialista ha acusado al Partido Popular de "buscar una polarización en la sociedad" y de "cuestionar todos los nombramientos que no sean conformes a su manera de pensar", hablando de "politización institucional".

Por ello, ha presentado una enmienda de sustitución que pone en valor la "independencia y compromiso" de ambas instituciones, así como defender y reconocer el trabajo de las dos en la promoción del español. "Es nuestra obligación, el resto es ruido. Sigan con esa deriva", ha afirmado.

Los 'populares' han rechazado la enmienda al entender que no era coherente y ha criticado que la formación no haya condenado las palabras de García Montero, quien está "arrastrando a la institución". "No se pueden politizar las instituciones de nuestro país y mucho menos las culturales, por tanto sus apreciaciones carecen de absoluta responsabilidad y por supuesto no las vamos a compartir", ha sentenciado.

Por su parte, el senador de Vox Fernando Carbonell ha defendido otra enmienda en la que pedían reprobar a Albares como "directo responsable de la pésima y nefasta dirección de la diplomacia cultural española". "Lejos de mejorar la imagen de España se esfuerza en denigrarla", ha señalado.

Sin embargo, los 'populares' tampoco han aceptado la enmienda porque, según Ávila, no era el momento para reprobar a Albares, que tiene "otros muchos y graves motivos para hacerlo de forma monográfica".