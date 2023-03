El Senado de EE.UU. acusa a Credit Suisse de ayudar a evadir impuestos a grandes fortunas estadounidenses

La entidad suiza habr铆a violado el acuerdo al respecto alcanzado en 2014 con las autoridades estadounidenses

MADRID, 29 Mar. 2023 (Europa Press) -

El Comit茅 Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido c贸mplice en la evasi贸n de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los t茅rminos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia (DoJ) para la declaraci贸n de culpabilidad de la entidad helv茅tica en 2014, lo que habr铆a facilitado la ocultaci贸n al fisco estadounidense de m谩s de 700 millones de d贸lares (646 millones de euros).

La investigaci贸n desarrollada durante estos dos 煤ltimos a帽os acerca del cumplimiento de dicho acuerdo ha descubierto violaciones importantes del trato con las autoridades judiciales de EE.UU., seg煤n ha revelado este mi茅rcoles el presidente del Comit茅 de Finanzas del Senado, Ron Wyden, incluyendo la falta de informaci贸n sobre cuentas secretas con alrededor de 100 millones de d贸lares pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses.

Tras la solicitud de informaci贸n por parte del Comit茅 del Senado de EE.UU. sobre cualquier otra cuenta no declarada perteneciente a ciudadanos estadounidenses con m谩s de 20 millones de d贸lares, Credit Suisse hab铆a identificado 23 cuentas que cumpl铆an con estas caracter铆sticas, a falta de m谩s revisiones en curso.

Asimismo, la investigaci贸n tambi茅n arroj贸 nueva luz sobre la medida en que los banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron la evasi贸n fiscal por parte del empresario estadounidense Dan Horsky, quien se declar贸 culpable en 2016 de uno de los casos de evasi贸n fiscal criminal m谩s grandes en la historia de Estados Unidos.

"Seg煤n los hallazgos del Comit茅, el monto total oculto en violaci贸n del acuerdo de culpabilidad de Credit Suisse de 2014 es superior a 700 millones de d贸lares", ha anunciado Wyden en la presentaci贸n de los resultados de la investigaci贸n.

"En el centro de esta investigaci贸n est谩n los codiciosos banqueros suizos y los perezosos reguladores gubernamentales", ha afirmado Wyden, recordando que Credit Suisse obtuvo un descuento en la sanci贸n a la que se enfrent贸 en 2014 por permitir la evasi贸n de impuestos porque los ejecutivos bancarios juraron que "dejar铆an el negocio de defraudar a los Estados Unidos".

"Esta investigaci贸n muestra que Credit Suisse no cumpli贸 esa promesa, y la adquisici贸n pendiente del banco no hace borr贸n y cuenta nueva", ha subrayado, se帽alando que los funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que tienen la intenci贸n de tomar medidas en茅rgicas contra los infractores corporativos, en particular los reincidentes como Credit Suisse.

"Espero que cumplan con ese compromiso", ha apostillado el senador dem贸crata, para quien los recortes presupuestarios por parte de los republicanos han diezmado la capacidad del IRS (la AEAT estadounidense) para erradicar este tipo de tramas de evasi贸n de impuestos en el extranjero.

Un portavoz de Credit Suisse ha indicado que la entidad "no tolera la evasi贸n fiscal", subrayando que, en esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una d茅cada, mientras que el banco ha implementado amplias mejoras desde entonces.

"Nuestra pol铆tica clara es cerrar las cuentas no declaradas cuando se identifiquen y disciplinar a cualquier empleado que no cumpla con la pol铆tica del banco o no cumpla con los est谩ndares de conducta de Credit Suisse", ha a帽adido.

En este sentido, el portavoz del banco suizo ha subrayado que el nuevo equipo de liderazgo de Credit Suisse ha cooperado con la investigaci贸n del Comit茅 y ha apoyado el trabajo del senador Wyden, incluso con respecto a las soluciones sugeridas para ayudar a fortalecer la capacidad de la industria financiera para detectar a contribuyentes estadounidenses no localizados.

Asimismo, ha indicado que Credit Suisse tambi茅n est谩 cooperando activamente con las autoridades de los EE.UU., incluido el Departamento de Justicia, para abordar algunas preocupaciones sobre conductas o pol铆ticas heredadas, y continuar谩 haci茅ndolo.

