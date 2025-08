El Senado de EEUU aprueba la designación de la expresentadora de Fox News Jeanine Pirro como fiscal en Washington

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El Senado de Estados Unidos ha aprobado este sábado el nombramiento de la exjuez y expresentadora de Fox News, Jeanine Pirro, como fiscal del distrito de Columbia en Washington DC, lo que la convierte en la principal fiscal federal de la capital estadounidense. Pirro --que ya desempeñaba el cargo de manera interina desde principios de mayo-- ha salido refrendada por 50 votos a favor y 45 en contra, en el marco de las múltiples votaciones que tendrán lugar este fin de semana en la Cámara Alta para la aprobación de cargos de la Administración Trump. La expresentadora llegó al cargo tras el reemplazo de Ed Martin, quien perdió el apoyo de los republicanos, lo que supuso no poder ser designado en el Senado. Trump alabó ya en mayo su currículum profesional y su trayectoria televisiva. "Jeanine fue fiscal adjunta del condado de Westchester, Nueva York, y posteriormente se desempeñó como jueza del condado y fiscal de distrito, donde fue la primera mujer elegida para dichos cargos", mantuvo entonces el mandatario norteamericano. Igualmente, sostuvo que ha sido "una firme defensora de las víctimas", como demuestra su "pionera" oficina contra la violencia doméstica en su fiscalía. El inquilino de la Casa Blanca destacó también la carrera de Pirro ante las cámaras de Fox News, en donde ha presentado su propio programa durante diez años --Justicia con la juez Jeanine-- y, hasta su nombramiento, el programa de 'The Five', "uno de los programas de mayor audiencia de la televisión".