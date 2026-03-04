El Senado de EEUU rechaza resolución sobre el alto a los poderes de guerra de Trump

(vedi servizio delle 19:42) (ANSA) - WASHINGTON, 04 MAR - La resolución respaldada por los demócratas para detener la campaña militar estadounidense contra Irán fue rechazada por el Senado de Estados Unidos.

Según informaron los medios estadounidenses, la iniciativa fue desaprobada con 53 votos en contra y 43 a favor.

John Fetterman, senador demócrata de Pennsylvania, votó en contra, como se anticipaba.

El Senado rechazó el intento de frenar la guerra del presidente, Donald Trump, contra Irán, concediéndole lo que equivale a un apoyo a la campaña militar que comenzó el sábado.

La votación se dividió mayormente a lo largo de líneas partidistas, con los senadores republicanos unidos en rechazar una medida que habría requerido la aprobación del Congreso para continuar con la operación.

El senador Rand Paul de Kentucky, uno de los co-autores de la iniciativa, fue el único republicano en apoyar la resolución, compensando la deserción en el frente demócrata del senador John Fetterman.

El resultado sienta las bases para el rechazo de una medida similar en la Cámara de Representantes, ofreciendo al magnate casi carta blanca para poder continuar con sus planes de conflicto contra Irán. (ANSA).