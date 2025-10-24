El Senado de EEUU rechaza una propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este jueves aprobar una propuesta de ley que incluía disposiciones para pagar a los militares en activo y a otros empleados federales considerados esenciales durante el período durante el que se extienda el actual cierre gubernamental, que supera las tres semanas de duración.

La norma, impulsada por el senador republicano Ron Johnson, ha tenido 54 votos a favor y 45 en contra, quedándose así a seis apoyos de su aprobación pese a lograr el apoyo de los demócratas Jon Ossof, Raphael Warnock y John Fetterman, quien también ha votado junto a la bancada republicana en las reiteradas votaciones sobre la ley de financiación provisional para reabrir el Gobierno federal hasta finales de noviembre.

Según ha recogido el portal de noticias The Hill, el texto pagaría a los militares, así como a los empleados que los jefes de las agencias determinen que están "exentos" del cierre o que están "realizando trabajos de emergencia".

A este respecto, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, ha precisado que la norma habría incluido a más de 300 empleados del Congreso.

Asimismo, ha indicado que el proyecto de ley de Johnson también habría garantizado el salario de los empleados federales que estén de servicio durante el cierre, incluyendo controladores de tráfico aéreo, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), guardabosques, agentes federales de las fuerzas de seguridad, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y agentes de la Patrulla Fronteriza.

Con todo, el líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ha tachado la propuesta de "treta" para dar al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, mayores competencias para elegir qué departamentos y agencias federales reabrir y cuáles mantener cerrados.

"No es más que otra herramienta de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump para perjudicar a los trabajadores federales y a las familias estadounidenses, y para prolongar este cierre tanto como quiera", ha declarado Schumer en el pleno, donde ha acusado al inquilino de la Casa Blanca de "jugar políticamente con el sustento de la gente".

Momentos antes de la votación, los senadores demócratas Chris Van Hollen y Gary Peters han presentado un proyecto de ley alternativo que ampliaba los abonos salariales a la totalidad de empleados federales y contratistas durante el cierre. La propuesta, bautizada como "Ley de Justicia Verdadera en el Cierre", habría impedido que la Administración Trump pudiera acometer reducciones de personal o despidos masivos.

Con todo, el republicano Johnson ha rechazado tramitar el texto como lo solicitaba Van Hollen, por unanimidad, argumentando que se trata de un proyecto demasiado complejo para aprobarlo sin revisión ni debate y que, además, se solapa con el suyo.