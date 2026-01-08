El Senado de EEUU votará una moción para frenar a Trump en Venezuela

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

El Senado de Estados Unidos debe considerar el jueves una resolución que bloquearía al presidente Donald Trump de tomar nuevas medidas militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, y sus partidarios dijeron que la moción podría ser aprobada de manera estrecha.

Días después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una dramática incursión militar en Caracas, los senadores votarán sobre la más reciente de una serie de medidas de poderes de guerra introducidas desde que el Gobierno aumentó la presión militar sobre el país con ataques a barcos frente a sus costas en septiembre.

Los republicanos han bloqueado todas las medidas, pero la más reciente votación fue solo de 49 a 51, ya que dos senadores del partido de Trump se unieron a los demócratas para respaldar una resolución en noviembre.

Funcionarios del Gobierno habían dicho a los legisladores en ese momento que no planeaban un cambio de régimen o ataques en territorio venezolano.

Tras la captura de Maduro, algunos legisladores han acusado al Gobierno de engañar al Congreso, incluidos demócratas públicamente y algunos republicanos entre bastidores.

"Hablé con al menos dos republicanos hoy que no votaron a favor de esta resolución antes y que se lo están pensando", dijo el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky que está copatrocinando la resolución, en una conferencia de prensa antes de la votación.

"No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos de ellos se lo están pensando, y algunos de ellos están hablando públicamente sobre sus recelos al respecto", dijo Paul, hablando junto al senador demócrata Tim Kaine de Virginia, otro de los líderes de la resolución.

No identificó a los republicanos. El partido de Trump tiene una mayoría de 53 escaños en el Senado de 100 miembros.

La aprobación en el Senado sería una victoria significativa para los legisladores que han estado impulsando el tema de los poderes de guerra.

Pero para convertirse en ley, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un esperado veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras. (Reporte de Patricia Zengerle; edición en español de Javier López de Lérida)