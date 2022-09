El Senado de México retira una iniciativa para despenalizar el aborto en todo el país

Una comisión del Senado de México ha retirado una iniciativa que buscaba despenalizar por completo el aborto en todo el país después de que varios senadores solicitaran ampliar el plazo para mejorar el texto, que permitiría además regular la objeción de conciencia para los médicos.

La medida ha levantado la polémica después de que la senador Martha Lucía Micher Camarena, del partido gubernamental Morena, denunciada una campaña de difamación en su contra por parte de la "ultraderecha", que la ha acusado "falsamente" de impulsar una iniciativa cuyo objetivo sería despenalizar el aborto en todo el país incluso hasta los nueve meses de embarazo.

La senadora, visiblemente afectada, se ha defendido de los ataques de la oposición y ha asegurado que "no es una asesina". "Jamás he declarado estar a favor del aborto a los nueve meses, jamás lo he hecho y jamás lo haré", ha aseverado.

Así, ha advertido de que no permitirá que una "campaña de fobia y discriminación" salga adelante y ha indicado que "no será difamada" ni dejará "que se ponga en su contra a la población y a la Iglesia en base a falsedades", según informaciones del diario 'El Universal'.

"De asesina no me bajan y yo asesina no soy, no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina", ha aclarado antes de insistir en que es "católica". "Lo soy, pero no voy a permitir a ningún cardenal ni sacerdote, a nadie, que me difame y que difamen el espíritu de nuestra iniciativa".

En este sentido, ha hecho hincapié en la "dignidad". "No lo voy a permitir ni dentro del Senado. Sabemos quién ha subido esa información y creo que no es correcto hacer este tipo de difamaciones", ha subrayado.

La senadora ha insistido en que la intención de la iniciativa no es "pedir a las mujeres que aborten" y ha recordado que "ya existe una sentencia de la Corte Suprema respecto a la objeción de conciencia". "Diariamente en México se quedan embarazadas mil adolescentes de entre doce y diecinueve años", ha recordado antes de afirmar que es necesaria "información sobre cómo cuidar su salud sexual y reproductiva".

Si bien el Supremo falló hace un año a favor de despenalizar el aborto en todo el país, todavía hay más de una veintena de estados que no han legalizado la interrupción del embarazo.