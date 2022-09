El Senado de Rusia dice que actuará "lo antes posible" para la adhesión de las regiones ocupadas de Ucrania

El Consejo de la Federación "no dudará" en reconocer los resultados de los referendos si derivan en una anexión

MADRID, 23 Sep. 2022 (Europa Press) -

La presidenta del Consejo de la Federación rusa --la Cámara Alta del Parlamento--, Valentina Matvienko, ha destacado este viernes que el organismo adoptará todas las medidas "lo antes posible" para la adhesión de las regiones ocupadas de Ucrania en las que se están celebrando referendos sobre la posible anexión al país.

"Estoy segura de que los referendos se celebrarán de una forma que hará que nadie tenga motivos para cuestionar su legitimidad", ha dicho, antes de agregar que el Consejo de la Federación "no dudará" para respaldar los resultados si derivan en una anexión.

"Desde el punto de vista legal y técnico, el procedimiento es extremadamente claro. Lo tenemos resuelto. Todo lo que sea necesario por nuestra parte sucederá lo antes posible", ha sostenido, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Matvienko ha defendido que la población de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como la de las regiones de Jersón y Zaporiyia, actualmente bajo ocupación "tienen derecho" a votar. "En la situación actual, es el derecho a la vida", ha explicado.

Asimismo, ha criticado a los países occidentales por mostrar su rechazo a los referendos antes incluso de que arrancara la votación, si bien ha hecho hincapié en que "esto no sorprende a nadie". "En términos de organización, objetivamente, no hay nada de lo que quejarse. Todo se hizo para garantizar la transparencia", ha defendido.

"Europa y Estados Unidos confirman su cinismo y dejan claro que la opinión de los habitantes de estas regiones no les interesa en absoluto. No tengo duda de que las declaraciones, incluidas amenazas directas, no afectarán de ninguna forma a la postura de la población", ha zanjado.

La votación ha arrancado este mismo viernes y se extenderá hasta el 27 de septiembre. Rusia ha abierto también colegios electorales en varias ciudades para que los refugiados puedan acudir a votar.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el miércoles en un discurso a la nación en el que anunció una "movilización parcial" de la población por la guerra en Ucrania que Moscú reconocería el resultado de estos referendos. "Haremos lo posible para dar condiciones de seguridad para que se celebren referendos y la población exprese su voluntad", indicó.

Por su parte, el Parlamento de Ucrania aprobó el miércoles la declaración de inadmisibilidad de los referendos de adhesión a Rusia propuestos por las autoridades prorrusas en estas regiones. Las autoridades prorrusas de Crimea ya celebraron en 2014 un referéndum sobre la adhesión a Rusia cuyo resultado legitimó a Putin para anexionarse la península, un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

Durante la jornada del jueves, la OTAN reafirmó que no reconocerá el resultado de las votaciones, pues "carecen de legitimidad" y constituyen una violación de la Carta de Naciones Unidas. En este sentido, el bloque lanzó un comunicado en el que hizo un llamamiento a "todos los estados" para que rechacen estos intentos de "conquista territorial" por parte de Rusia, insistiendo en que las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia "son Ucrania".