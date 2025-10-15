El Senado interroga hoy a la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La empresaria Carmen Pano comparecerá este miércoles en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en el Senado, después de ratificar en el Tribunal Supremo (TS) que entregó 90.000 euros en la sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Pano, que está imputada en la causa judicial que investiga el 'caso Hidrocarburos' en la Audiencia Nacional, está citada a las 10.30 horas de la mañana en la Cámara Alta, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press. Fue esa información, que Pano suscribió tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, la que precipitó su citación a petición del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Primero lo hizo en el TS, donde declaró en calidad de testigo en la investigación judicial sobre el 'caso Koldo', y posteriormente en la AN, esta vez como imputada en el 'caso Hidrocarburos'. En ambos casos, relató que hizo entrega de 90.000 euros en la sede federal socialista por orden del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, una suma que, según dijo, pertenecía a un socio de Aldama, Claudio Rivas.

Señaló entonces que recogió el dinero en dos tandas de 45.000 euros cada una y que lo transportó primero en taxi y después en un coche con un conductor al que identificó como otro socio de Rivas.

Es previsible que, debido a su condición de investigada en el 'caso Hidrocarburos', Pano opte por acogerse a su derecho a no declarar, como ya hicieron en el pasado otros comparecientes citados en la comisión.

REGALOS, FIESTAS Y PROSTITUCIÓN Al respecto, el PP asegura que la llegada "de ese dinero en B" a la sede socialista "pudo ser el comienzo de la probable financiación irregular del PSOE, o comenzó antes y Carmen Pano es una más en el carrusel de mordidas en obras públicas y pagos ilegales".

Fuentes 'populares' señalan que "ese cargamento de chistorras" forman parte de "un círculo vicioso que empezaba con las mordidas y el dinero ilegal" y que acaba en "regalos, fiestas y prostitución", con el "centro" en la "probable financiación irregular del PSOE".

"El PSOE recibía dinero de origen desconocido y más tarde lo repartía en efectivo entre algunos de sus dirigentes, hoy hemos conocido que entre ellos está Pedro Sánchez", indican, citando el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que reveló pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos que, según los investigadores, no cuadran con la información aportada por el partido.

El PP recuerda, además, que la semana próxima están citados los dos últimos gerentes del PSOE, y avanzan que este jueves, la Mesa de la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado aprobará la fecha en la que comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.