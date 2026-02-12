El Senado mexicano aprueba semana laboral de 40 horas

La oposición protestó al señalar que, al reducir la jornada semanal, debía explícitamente garantizarse dos días de descanso y no aumentar el umbral de horas extra

Bajo la presión de los grupos empresariales, la iniciativa había venido aplazándose desde hace tiempo, hasta que finalmente fue sancionada primero por la Cámara Baja y ahora por la Cámara Alta

El senador oficialista Oscar Cantón señaló que la gradualidad de las horas obligatorias de trabajo se adoptó por prudencia económica y para no llevar la reforma al fracaso

La iniciativa establece en uno de sus artículos transitorios que, a partir de 2027, la jornada de trabajo semanal obligatoria será de 46 horas, de 44 en 2028 y de 42 en 2029, hasta llegar a las 40 horas en 2030

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que votarían a favor de la reforma, aunque les parece insuficiente

"Trabajar seis días no es descanso, aunque le cambien el nombre. Siguen siendo seis traslados, seis camiones, seis metros, seis comidas, seis días fuera de casa", afirmó por su parte la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), Cristina Ruiz, señaló que queremos una reforma bien hecha y honesta (ANSA)