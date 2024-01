La resolución, no vinculante, ha sido aprobada en ausencia de los senadores de los principales partidos del país

MADRID, 5 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Senado de Pakistán ha recomendado el aplazamiento de las elecciones generales en el país en la culminación de una moción presentada por senadores en su mayoría independientes y durante una sesión de la que se han ausentado los representantes en la cámara alta de los principales partidos del país.

El texto, aprobado ante la presencia de solo 15 del centenar de senadores que ocupan la cámara, recuerda que "el Ministerio del Interior ha avisado de graves amenazas contra las vidas de destacados políticos del país" que se añaden además a los ataques de los talibán paquistaníes en las provincias noroccidentales de Jíber Pajtunjua y Baluchistán.

La resolución del Senado también apunta a la dificultad de celebrar los comicios en las zonas montañosas del noroeste del país, que en enero y febrero alcanzan los mínimos de temperatura anuales.

"El Senado de Pakistán resuelve por la presente que llevar a cabo elecciones sin abordar estas preocupaciones legítimas equivaldría a una violación de los derechos fundamentales", según el dictamen de la cámara, recogido en su cuenta de la red social X, en el que recomienda a la comisión electoral del país que adopte medidas para facilitar un aplazamiento con vistas a una "nueva fecha revisada" donde los comicios se puedan celebrar sin problemas.

La Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N), gran favorita para los comicios, ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de celebrar las elecciones en la fecha prevista para no agravar todavía más la tensión reinante en un país cuyo gran líder opositor, el ex primer ministro Imran Jan, se encuentra en la cárcel e inhabilitado mientras su némesis política y también ex jefe de Gobierno, el líder de la LMP-N Nawaz Sharif, ultima ya su campaña electoral.

Así las cosas, la LMP-N ha criticado la resolución a través de su senador Afnalulá Jan, quien ha considerado la moción como un acto de autocomplacencia de los senadores que la han impulsado. "La situación de seguridad era peor en 2008 y 2013. Si fuera una excusa, jamás celebraríamos elecciones en este país", ha lamentado.