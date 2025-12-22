El senador brasileño Bolsonaro promete moderación en su carrera presidencial

Por Luciana Magalhaes

BRASILIA, 22 dic (Reuters) - El senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, dijo a Reuters que planea una campaña presidencial el próximo año más moderada, que asuma el legado familiar y ofrezca un Gobierno más pequeño, recortes de impuestos y privatizaciones.

En su primera entrevista con medios internacionales desde que declaró sus ambiciones presidenciales a principios de este mes, el senador dijo que planeaba viajar al extranjero en enero. Es posible que visite Estados Unidos, Argentina, Chile, Israel, Europa y Oriente Medio.

Elegido al Senado de Brasil en 2018 en medio de una ola conservadora que llevó a su padre a la presidencia, prometió asumir las reformas favorables al mercado de Bolsonaro padre, al tiempo que se distancia de las guerras culturales de la derecha.

"Me considero, de verdad, un Bolsonaro más centrado", dijo en una entrevista el viernes por la tarde en su oficina de Brasilia, decorada con miniaturas de su padre y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Siempre he tenido este perfil: ser más moderado, más mesurado", añadió.

UN BOLSONARO VACUNADO Desde que obtuvo el respaldo de su padre, que ahora cumple una condena de 27 años por una fallida conspiración golpista, el senador Bolsonaro, de 44 años, se ha presentado ante los líderes empresariales como un candidato conservador sin bagaje en temas como las vacunas COVID-19.

"Soy un Bolsonaro que se vacunó. Tomé dos dosis de AstraZeneca, y mi padre prefirió no hacerlo", dijo.

La noticia de la candidatura del menor de los Bolsonaro sacudió este mes los mercados financieros. Los inversores habían apostado a que el expresidente respaldaría a un candidato más experimentado, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, su exministro de Infraestructura, para evitar un cuarto mandato del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El incendiario pastor evangélico Silas Malafaia, uno de los principales consejeros de su padre, también ha puesto en duda el "músculo político" del senador.

Si bien el senador reconoció el escepticismo de algunos aliados, insistió en que puede unir a la derecha y presentar un programa audaz y favorable al mercado, que priorice "el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización del Estado y la obsesión por bajar los impuestos".

Las últimas encuestas le sitúan a la cabeza de un nutrido grupo de aspirantes presidenciales de derechas, pero detrás de Lula, de 80 años, en una posible segunda vuelta.

ADELGAZAR DEL ESTADO Y PRIVATIZAR El senador Bolsonaro dijo que sus puntos de vista económicos incluyen el recorte de impuestos, la modernización del Estado y las privatizaciones para dinamizar la mayor economía de América Latina, lo que podría incluir el endeudado servicio postal brasileño.

También sugirió una mirada más cercana a las participaciones de la petrolera estatal Petrobras, para eventualmente desinvertir activos y racionalizar las operaciones, como lo hizo la administración bajo su padre.

"Es un gran conglomerado de empresas", dijo sobre la petrolera. "Tenemos que ver lo que funciona y debe continuar, y lo que no funciona".

El senador dijo que también veía margen para sacudir el mercado de la aviación comercial de Brasil con una nueva competencia que mejore los servicios y los precios.

"Hoy prácticamente hay dos o tres aerolíneas operando en Brasil, que son muy pocas", dijo.

Para su propio viaje al extranjero el próximo mes, dijo que su itinerario está siendo organizado por su hermano Eduardo Bolsonaro, que perdió su condición de legislador federal después de trasladarse a Estados Unidos para preparar una respuesta política durante el juicio de su padre.

El senador dijo que aún no estaba claro si se reuniría con altos funcionarios estadounidenses en el viaje. Sin embargo, le gustaría reunirse con Trump, señaló, y espera invitarle a la toma de posesión de enero de 2027 si gana las elecciones del próximo octubre. (Reportaje de Luciana Magalhaes Edición de en español de Javier López de Lérida)