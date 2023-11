CHARLESTON, Virginia Occidental, EE.UU. (AP) — El senador demócrata Joe Manchin anunció el jueves que no intentará ser reelegido a su escaño por Virginia Occidental en 2024, lo que le da a los republicanos una gran oportunidad de sumar una banca en un estado que en gran medida los apoya.

Manchin, de 76 años, dijo que tomó la decisión “después de varios meses de deliberación y largas conversaciones” con su familia.

“Siento de corazón que he cumplido lo que me propuse hacer por Virginia Occidental”, indicó en un comunicado. “He tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y he decidido que no me postularé a la reelección para el Senado federal, pero lo que haré es viajar por el país y alzar la voz para saber si hay interés en crear un movimiento para movilizar (a las personas de) centro y unir a los estadounidenses”.

Su decisión de no postularse, aunque no del todo inesperada, representa un duro golpe a las esperanzas de los demócratas de conservar el escaño en ese estado productor de carbón, y pone fin a una era para Virginia Occidental, que durante años se inclinó por los demócratas antes de apoyar a los republicanos y convertirse en uno de los estados más leales al expresidente Donald Trump. En los últimos años, Manchin ha sido el único demócrata electo a un puesto de nivel estatal en Virginia Occidental.

Pero su anuncio también azuza la creciente especulación de que Manchin tiene ambiciones políticas a nivel nacional. En los últimos meses ha insinuado la posibilidad de lanzarse a una campaña presidencial rumbo a los comicios de 2024, posiblemente como candidato independiente, aunque no está claro cuál sería su base de votantes. En ese sentido, un grupo que intenta que Manchin se asocie con el senador Mitt Romney —que representa a Utah y está por retirarse— para establecer un tercer partido en busca de la presidencia presentó sus documentos el jueves ante la Comisión Federal Electoral con el fin de formar un comité formal de reclutamiento.

El presidente Joe Biden emitió el jueves un comunicado en el que elogió a Manchin por sus décadas de servicio público.

“Durante más de 40 años —como legislador estatal, secretario de Estado, gobernador y senador—, Joe Manchin se ha dedicado a servir al pueblo de su querida Virginia Occidental. Durante mi tiempo como vicepresidente, y ahora como presidente, Joe y yo hemos trabajado juntos para servir a las familias trabajadoras”, declaró Biden.

Los periodistas de The Associated Press Steve Peoples, en Nueva York, y Farnoush Amiri, en Washington, contribuyeron a este despacho.