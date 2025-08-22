El senador estatal por Florida Joe Gruters, nuevo presidente del órgano director del Partido Republicano

LA NACION

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El senador estatal por Florida Joe Gruters ha sido elegido este viernes sin oposición alguna nuevo presidente del Comité Nacional Republicano, el órgano rector del partido, que vuelve a contar en lo más alto de su dirección con un candidato respaldado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

El comité ahora mismo está liderado por Michael Watley, quien ha declarado su intención de presentarse a las elecciones al Senado de EEUU en 2026. La elección de Gruters ha sido formalizada durante la reunión veraniega del comité en la capital del estado de Georgia, Atlanta, confirman los principales medios estadounidenses.

Trump ha descrito a Gruters como un "guerrero" del movimiento ideológico Make America Great Again (MAGA), si bien el senador ha protagonizado varios encontronazos con representantes más radicales del partido, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

DeSantis, de hecho, rechazó a Gruters para el cargo de director financiero del estado en represalia por su oposición a varias medidas impulsadas por el gobernador, entre ellas restricciones a la actuación de los sindicatos de maestros. Además, se le ve como redactor de un proyecto de ley para limitar el poder del gobernador en la aplicación de las leyes de inmigración.

Trump, no obstante, ha aplaudido la figura de Gruters, hasta ahora también tesorero del comité, como "un luchador incansable" que ha garantizado una estructura "fiscalmente responsable y muy exitosa en lo económico".

