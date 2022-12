El senador republicano Pat Toomey considera que la influencia de Trump dentro del partido está "disminuyendo"

El veterano senador republicano Pat Toomey ha asegurado que la influencia en el partido del expresidente de Estados Unidos Donald Trump está "disminuyendo" y que ya son muchos los que consideran que es hora de seguir adelante sin él.

Toomey, quien dejará su escaño por Pensilvania en la próxima legislatura, ha contado en la CNN que sabe de "muchos, muchos votantes que antes eran muy pro Trump" ahora piensan que "es el momento de que el partido siga adelante".

"Creo que el proceso está en marcha... No se trata de pulsar un interruptor, no sucede de la noche a la mañana. Todavía tiene muchos seguidores, eso es seguro. Pero sí creo que su influencia está disminuyendo", ha aseverado.

Toomey es uno de los siete republicanos que en febrero de 2021 votó a favor de la destitución de Trump y ya en su discurso de despedida del Senado de la semana pasada recalcó que los republicanos no deberían estar en deuda con nadie. "Somos mucho más grandes que eso. Nuestro partido es mucho más grande", dijo.

En esa línea se ha manifestado también el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, quien considera que Trump "no tiene la influencia que él cree" y que piensa que no es siquiera favorito en las primaria del partido, apuntando que hay otras opciones más fuertes, como la del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

"Ha cumplido su tiempo. Ha hecho su servicio. Seguimos adelante", ha dicho Sununu en relación a un Trump cuyo anuncio de que buscaba volver a la Casa Blanca lo hizo "en su punto más débil políticamente".

Después de que los resultados de las elecciones de mitad de mandato no cumplieran con las expectativas republicanas --no lograron el Senado y ganaron la Cámara de Representantes por un estrecho margen-- son muchos dentro del partido quienes cuestionan el liderazgo de facto de un Trump al que responsabilizan del escaso éxito electoral.

Por un lado se encuentran los republicanos del Senado, quienes intentan proyectar una versión más moderada del partido de mano de un Mitch McConnell, quien ha contrariado y criticado en varias ocasiones a Trump, al que culpa de los malos resultados de las 'mid term'.

Mientras que ya en la Cámara de Representantes se encontraría la facción del partido alineada con Trump, donde el bloque de ultraderecha liderado por Kevin McCarthy apuesta por endurecer los preceptos del Partido Republicano para lograr volver a los principios conservadores fundamentales.

Europa Press