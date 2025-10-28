El senador Sanders reta a Bezos y Amazon sobre el impacto de la automatización en el empleo en EE.UU.

Por Greg Bensinger

SAN FRANCISCO, 28 oct (Reuters) - El senador estadounidense Bernie Sanders pidió el martes al fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, que rinda cuentas de lo que, según el independiente de Vermont, son cientos de miles de puestos de trabajo que podrían perderse debido a la automatización. "Si Amazon tiene éxito en su plan de automatización masiva, tendrá un profundo impacto en los trabajadores de cuello azul en todo Estados Unidos y probablemente será utilizado como modelo por las grandes corporaciones en todo Estados Unidos", escribió Sanders en una carta a Bezos, a la que Reuters tuvo acceso en exclusiva.

Sanders, que milita con los demócratas, se refería a un artículo del New York Times publicado a principios de este mes que citaba documentos y entrevistas que mostraban que los ejecutivos de Amazon creen que se podrían recortar 500.000 puestos de trabajo con el tiempo sustituyendo a los trabajadores de almacén por robots. Amazon emplea a 1,55 millones de personas, la mayoría de las cuales son trabajadores por horas.

Un portavoz de Amazon dijo que la empresa no tenía una respuesta inmediata a la carta. Sin embargo, Amazon ha dicho que sus objetivos de automatización son ayudar a los trabajadores y crear nuevos puestos de trabajo.

El lunes, se informó de que Amazon planeaba recortar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir del martes, a medida que reduce gastos. Unos 14.000 puestos de trabajo vinculados en parte a las ganancias de eficiencia derivadas de su uso de software de inteligencia artificial, según una nota publicada en el sitio web de la compañía.

En la carta, Sanders preguntaba a Bezos si Amazon tenía previsto ofrecer a los trabajadores despedidos indemnizaciones suficientes y la continuidad de su cobertura sanitaria. También señaló que los trabajadores de Amazon han recibido subsidios federales para alimentos, vivienda y atención médica y que la compañía ha recibido "miles de millones de dólares" en contratos federales.

"¿Cuáles son los planes de Amazon para proporcionar ayuda y apoyo a los muchos cientos de miles de trabajadores que reemplazará con robots e IA?", dijo Sanders, refiriéndose al software de inteligencia artificial.

Bezos es ahora presidente ejecutivo y ya no dirige las operaciones diarias de Amazon después de que la compañía nombrara a Andy Jassy como consejero delegado en 2021. Jassy dijo a principios de este año que los avances en IA conducirían a una reducción de la plantilla corporativa en la empresa con sede en Seattle.

Sanders se ha enfrentado con frecuencia a Amazon y Bezos, en particular por las condiciones de trabajo en los almacenes, pero también por lo que ha calificado de tácticas antisindicales. (Información de Greg Bensinger; edición de Leslie Adler y Chizu Nomiyama; editado en español por Patrycja Dobrowolska)