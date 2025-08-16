El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante este sábado

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo este sábado 16 de agosto por cuarto día consecutivo, según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente. "Respetamos las decisiones de Protección Civil, aunque no deje de sorprendernos que en condiciones similares se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas", ha escrito Puente en su cuenta de X.

En este sentido, el ministro acompaña su mensaje con una información con el titular 'Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia' en la que se relata que los ocupantes del vehículo tuvieron que circular cinco kilómetros en sentido contrario para huir de las llamas que cruzaban la carretera en Ourense.

Puente ha explicado que ante la petición de servicio de autobuses para suplir los trenes que no pueden usar la LAV-Madrid Galicia, el primer día se hizo pero "nos cortaron la carretera (cosa probable de nuevo) lo que es aún peor para los viajeros que se quedan tirados".

Además indica que "no se trata de suplir un tren o 4 trenes con autobuses", sino de proporcionar ese servicio a miles de personas. "Necesitaríamos un operativo importante y complejo del que no disponemos". En este sentido señala que "no hay tantos buses listos para ser contratados ni tenemos capacidad" y concluye que "hay empresas privadas de buses que ofrecen este servicio incluso en la VAC del Ministerio".